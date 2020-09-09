Yeni Hayat 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Adem'in kızı kaçırılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat 2. bölümü ile 10 Eylül Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat'ın yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. bölüm fragmanında Yasemin'i tehdit eden adamların Adem'in ailesine zarar vermesi çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı.

YENİ HAYAT 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem, adım adım Yasemin’in Timur’dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaşmaktadır. Bu da Yasemin’in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Timur’un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlar.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya başlamıştır. Zaman ilerledikçe Yasemin’in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başlar. Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem’e kızı Ece ile bir mesaj yollar. Her şeyin sonunda Yasemin’in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.