Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:58
Ufuk Özkan, “Hasip ile Nasip” filmiyle setlere döndü. Filmde kaymakam karakterini canlandıran Özkan, “Hayatta en çok sevdiğim mesleğime geri döndüm. Yeni gelmedik, geri geldik” dedi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Yaşadığı sağlık sorunları sonrası hızlı bir çalışma temposuna girdiğini belirten oyuncu, “Yapımcılar hâlâ hasta olduğumu düşünüyorlardı, bu yüzden teklif gelmiyordu. ‘Hasip ile Nasip’le yeniden başladım” dedi. Özkan, sağlık sürecinde gördüğü ilgiden çok etkilendiğini anlattı.