Yeni gelmedik geri geldik

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Yaşadığı sağlık sorunları sonrası hızlı bir çalışma temposuna girdiğini belirten oyuncu, “Yapımcılar hâlâ hasta olduğumu düşünüyorlardı, bu yüzden teklif gelmiyordu. ‘Hasip ile Nasip’le yeniden başladım” dedi. Özkan, sağlık sürecinde gördüğü ilgiden çok etkilendiğini anlattı.