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Yeni gelmedik geri geldik

Güncelleme Tarihi:

#Ufuk Özkan#Hasip İle Nasip#Film Setleri
Yeni gelmedik geri geldik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:58

Ufuk Özkan, “Hasip ile Nasip” filmiyle setlere döndü. Filmde kaymakam karakterini canlandıran Özkan, “Hayatta en çok sevdiğim mesleğime geri döndüm. Yeni gelmedik, geri geldik” dedi.

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Yaşadığı sağlık sorunları sonrası hızlı bir çalışma temposuna girdiğini belirten oyuncu, “Yapımcılar hâlâ hasta olduğumu düşünüyorlardı, bu yüzden teklif gelmiyordu. ‘Hasip ile Nasip’le yeniden başladım” dedi. Özkan, sağlık sürecinde gördüğü ilgiden çok etkilendiğini anlattı.

Yeni gelmedik geri geldik

 

 

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#Ufuk Özkan#Hasip İle Nasip#Film Setleri

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