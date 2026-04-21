Yeni filminin gÃ¶sterime girdiÄŸini bile gÃ¶remeyecek... ÃœnlÃ¼ oyuncudan acÄ± haber geldi: 57 yaÅŸÄ±nda kalp krizinden Ã¶ldÃ¼

Ani Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sadece ailesini deÄŸil hayranlarÄ±nÄ± da yasa boÄŸan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Patrick Muldoon.

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Days of Our Lives ve Melrose Place gibi dizilerle tanÄ±nan Patrick Muldoon, dÃ¼n evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayata veda etti.





57 yaÅŸÄ±nda bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p giden Patrick Muldoon'un kÄ±z kardeÅŸi Shana Muldoon Zappa'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re oyuncu Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce duÅŸ almak iÃ§in banyoya girdi.

Ama bir sÃ¼re sonra kÄ±z arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan banyoda bilinÃ§siz halde bulundu. Sevgilisi, Muldoon'Ä± hayata dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in acil yardÄ±m ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Gelen ekip Muldoon'a evinde mÃ¼dahale etti.

YapÄ±lan mÃ¼dahaleler sonuÃ§ vermedi ve Muldoon, erken yaÅŸta hayata veda etti.





Ãœniversiteyi bitirdikten sonra Who's The Boss? (Patron Kim?) adlÄ± komedi dizisiyle ekrana adÄ±m atan Muldoon, sonrasÄ±nda genÃ§lerin pek sevdiÄŸi Saved By The Bell adlÄ± dizide oynadÄ±.

ArdÄ±ndan da ona ÅŸÃ¶hreti getiren Days of Our Lives ve Melrose Place adlÄ± yapÄ±mlar geldi.

1997 yÄ±lÄ±nda, eski sevgilisi olan Denise Richards ile birlikte Starship Troopers adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Patrick Muldoon, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra yapÄ±mcÄ± olarak da sektÃ¶rde etkinliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

YENÄ° PROJELERÄ°NÄ°N HEYECANI BÄ°LE YARIM KALDI

Hatta Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sadece iki gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi KOCKROACH adlÄ± projenin seyirciyle buluÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± ne kadar heyecanlÄ± olduÄŸunu ifade eden bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¶z konusu projede Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Alec Baldwin rol alÄ±yordu.

Patrick Muldoon, bunun yanÄ± sÄ±ra 24 Nisan'da seyirciyle buluÅŸacak olan Dirty Hands adlÄ± yapÄ±mda da gÃ¶rev alÄ±yordu. Ama bu yeni projesinin gÃ¶sterime girdiÄŸini de gÃ¶remeyecek.

Muldoon, kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da dikkat Ã§ekiyordu. Romantim yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Juliette Binoche, Lisa Rinna, Tori Spelling de yer alÄ±yor.Â