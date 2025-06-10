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Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı!’

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#Brad Pitt#F1: The Movie#F1
Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 16:58

Sinema severlerin ama özellikle de Hollywood’un efsane yakışıklısının hayranlarının merakla beklediği yeni film için düzenlenen etkinlikte adeta bir insan seli yaşandı.

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Brad Pitt, yeni F1 filminin tanıtımı için Mexico City'ye giderken leylak rengi takım elbisesiyle her zamanki şıklığını yakalarken asker tıraşı yaptırdığı yeni imajıyla da büyük beğeni topladı.

Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’
Yeni filminin Meksika'daki tanıtım etkinliğine katılan Brad Pitt hayranlarıyda da hasret giderdi

61 yaşındaki oyuncunun “sorunlu” Formula 1 pilotu Sonny Hayes'i canlandırdığı son filmi bu ayın sonunda vizyona girecek.

Filmin tanıtım çalışmalarına hız veren Brad Pitt dün Meksika'ya gitti. Özel bir fotoğraf çekimine katılan yıldız oyuncu ardından da hayranlarıyla buluştu.

Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’
Brad Pitt fotoğraf çekimi için de pembe bir takım elbisenin içine mavi tişört giymişti

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Binlerce hayranı onu bir an olsun görebilmek için adeta çırpınırken, Brad Pitt’in yeni imajı da büyük beğeni topladı.

Yeni saç kesimiyle Dövüş Kulübü günlerine geri dönen Pitt beyaz bir tişört ve bir çift güneş gözlüğüyle süslediği leylak rengi bir takım elbise giymişti.

Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’
Brad Pitt'in asker tıraşlı yeni imajı çok beğenilirken usta aktörün 90'lı yıllara geri döndüğü yorumu yapıldı

Özel etkinlikte röportajlar veren Brad Pitt hayranlarını da hiç kırmadı ve onlarla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı ve sohbet etti.

Rol arkadaşlarıyla da poz veren usta oyuncu filmin ilk yorumlarının olumlu olması nedeniyle de oldukça keyifli görünüyordu.

Filmde Brad Pitt’in canlandırdığı Sonny Hayes karakteri, rakibi çaylak Formula 1 pilotu Joshua Pearce (Damson Idris) ile dünyanın çeşitli yerlerindeki Grand Prix'lerde mücadele ederken görülüyor.

Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’

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Filmi özel gösterimlerinde izleyen eleştirmenler överken aksiyon dozunu çok yerinde, çekimleri çok başarılı ve başta Brad Pitt olmak üzere tüm ekibin performansı da üst düzey bulmuşlardı.

F1: The Movie filmini Top Gun: Maverick’i de çeken Joseph Kosinski yönetti.

Yeni filme yeni imaj… Asker tıraşı yaptırdı, leylak rengi takım elbise giydi… Hayranları adeta çıldırdı… ‘Bu adam hiç yaşlanmayacak mı’

Eleştirmenler Brad Pitt’in bu son filmini Fomula 1 hayranlarının Top Gun’ı olarak nitelendirdi.

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#Brad Pitt#F1: The Movie#F1

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