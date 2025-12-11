Yeni evlilerin yılbaşı heyecanı… Evlerini ışıl ışıl bir çiçek bahçesine çevirdiler

Haberin Devamı

Aslında evlenmeden önce birlikte yaşamaya başlayan ve ilişkilerinin ortaya çıktığı Aralık 2023’ten beri hiç ayrılmayan Selena Gomez ve Benny Blanco çifti evlendikten sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

YENİ EVLİLERİN EV HALİ…

Ev hayatlarından özel anları, birlikte geçirdikleri gün ve geceleri paylaşan çift aslında biz de herkes gibi, sizin gibi normal bir çiftiz, evlendik ve evliliğimizin cicim aylarında çok mutluyuz demek istemiş, hayranları da bu paylaşımları kalplere boğmuştu.

Aralık 2023’te aşklarını ilan eden, bunun öncesinde de 6 ay gizlice görüşüp sevgili oldukları ortaya çıkan Selena Gomez ve Benny Blanco çifti o gün bugündür birbirlerinden hiç ayrı kalmadan büyük bir mutluluğu yaşar olmuştu.

Yeni evli çift şimdilerde karı koca olarak yaşayacakları ilk Noel’i ve yılbaşını bekliyor ve beklerken de saray yavrusu gibi evlerini süslemeye doyamıyor.





KARI KOCA OLARAK İLK YILBAŞI… MUTLULUKLA EVLERİNİ SÜSLÜYORLAR

Yılbaşı ağacını kurdukları ve evlerini ışıklı çiçeklerle süsledikleri hallerini sosyal medyadan paylaşan Selena Gomez ve Benny Blanco evlerinin içini de sosyal medyadaki takipçilerine göstermiş oldu.

32 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 37 yaşındaki müzik prodüktörü kocası Los Angeles’ın en lüks semti Beverly Hills’de 7 yatak odası ve 12 banyosu bulunan, 35 milyon dolar değerinde bir malikanede yaşıyorlar.

Gomez ve Blanco, 27 Eylül'de Kaliforniya, Santa Barbara'da düzenlenen ve yaklaşık 4 milyon dolar masraf yapıldığı tahmin edilen bir törenle evlendiler.

ASLINDA YILLAR ÖNCE TANIŞMIŞLARDI… BİR GÜN EVLENECEKLERİNİ İKİSİ DE BİLMİYORDU

İkili aslında ilk olarak 2008 yılında, Selena Gomez henüz 16 yaşındayken bir iş toplantısında tanışmıştı. Gomez ve Benny Blanco 2015 yılında ünlü şarkıcının ikinci stüdyo albümü "Revival" için de iş ortaklığı yaptılar.

Uzun yıllara dayanan bu tanışıklıktan seneler sonra aşk yaşamaya başlayıp, bir yıl içinde nişanlandı ve görkemli bir düğünle de evlendi.

AŞK HAYATINDAKİ MUTLULUK İŞ HAYATINA DA BAŞARI OLARAK YANSIDI

Selena Gomez Benny Blanco’yla ilişkisinden bahsederken çok kereler “Beni kimse böyle sevmedi” demiş ve onunla birlikte en büyük mutlulukları tattığını anlatmıştı.

Selena Gomez, hayatına bu aşk girdikten sonra mesleki olarak da büyük başarılar yakaladı. Rol aldığı diziyle üst üste oyunculuk ödüllerine aday olan Gomez bir yandan da Benny Blanco’yla birlikte çıkardıkları aşk albümünden bir parçayla Grammy ödülüne aday gösterildi…