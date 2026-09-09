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Yeni Erol Taş olacak

Güncelleme Tarihi:

#Susuz Yaz#Erol Taş#Batuhan Bozkurt Yüzgülüç
Yeni Erol Taş olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 09:43

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Susuz Yaz” yıllar sonra dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan, Ay Yapım imzalı dizide başrol oyuncularından biri daha belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Metin Erksan’ın 1963 yapımı “Susuz Yaz” filminde Erol Taş’ın hayat verdiği Hasan karakterini bu kez Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandıracak. “Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti”ndeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, Mert Ramazan Demir’in canlandıracağı Osman’ın ağabeyi Hasan olarak izleyici karşısına çıkacak. “Susuz Yaz” dizisi yeni sezonda Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni Erol Taş olacak

 

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#Susuz Yaz#Erol Taş#Batuhan Bozkurt Yüzgülüç

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