Yeni Erol Taş olacak

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Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan, Ay Yapım imzalı dizide başrol oyuncularından biri daha belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Metin Erksan’ın 1963 yapımı “Susuz Yaz” filminde Erol Taş’ın hayat verdiği Hasan karakterini bu kez Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandıracak. “Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti”ndeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, Mert Ramazan Demir’in canlandıracağı Osman’ın ağabeyi Hasan olarak izleyici karşısına çıkacak. “Susuz Yaz” dizisi yeni sezonda Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.