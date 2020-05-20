Yeni bölümlerin tarihi belli oldu: Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçilerinin beklediği haber geldi. Bir süredir tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ve ekibi kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?



Koronavirüs sebebiyle yayınlarına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren sevenlerinin karşısına çıkacak.



ARA VERMESİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU



Müge Anlı kendi adını taşıyan programa ara verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.