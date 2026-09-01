O zor kararı almaya artık neredeyse hazır: Bu adamdan bana koca olur!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kardashian/Jenner ailesinin sessiz üyesi, ünlü model Kendall Jenner bir süredir Hollywood’un yükselen yıldızı Jacob Elordi’yle büyük bir aşk yaşıyor.

İkili yaz boyunca çıktıkları kaçamak aşk tatillerinde, yemek randevularında ve Japonya gezilerinde görüntülenmişti.

Ünlü çiftin cephesinden gelen son haberlere göre Kendall Jenner, Jacob Elordi'nin doğru kişi olabileceğini düşünüyor.

Magazin sitesi Page Six'e özel olarak konuşan bir kaynak "Kendall gerçekten Jacob'ı evlenecek adam olarak görüyor" dedi. "Daha önce harika erkeklerle çıktı ve ciddi ilişkileri oldu, ancak bu, 'Gerçekten bu kişiyle evlenebilirim' diye düşündüğü ilk sefer."

Haberin Devamı

Kaynak "Bu onun için çok önemli çünkü Kendall, belli bir yaşa kadar evlenmek zorunda olduğunu hiç hissetmedi" dedi.

İlişkileri ilerledikçe Jacob Elordi’yi giderek daha olgun ve sağlam bir erkek olarak görmeye başlayan Kendall Jenner ailesinin hiç evlenmemiş ve çocuğu da olmayan tek üyesi olarak artık ciddi adımlar atmanın sırasının geldiğini düşünmeye başlamış…

30 yaşına basan Kendall Jenner, Jacob Elordi’yle ilişkisinin hayatının önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte ona potansiyel koca adayı olarak bakmaya başlamış. Ünlü model yakışıklı oyuncuyu kendine denk görüyormuş.

Bu taze aşk için “Kendall’ın ailesi ve arkadaşları onun için gerçekten çok mutlu. Jacob onun hayatına çok kolay uyum sağladı ve herkes onu kucakladı.” denirken Kendall Jenner da sevgilisinin modellik mesleği ve ünüyle başa çıkabilecek kapasitede bir adam olmasından dolayı çok mutluymuş.

Haberin Devamı

29 yaşındaki Jacob Elordi’nin çok centilmen bir erkek olduğu ve Kendall Jenner’ı el üstünde tuttuğu da bu ilişki hakkındaki bir diğer iddia.

Ünlü süper modelin yıllar içinde NBA yıldızı Devin Booker, Bad Bunny ve Harry Styles gibi isimlerle adı yan yana yazılmıştı ancak Jacob Elordi ilişkisinin bunların hiçbirine benzemediği ve çok daha ciddi bir yere gittiği söyleniyor.

Jacob Elordi'nin de geçmişte Olivia Jade ve Kaia Gerber gibi güzellerle ilişkileri olmuştu.

Çiftin ilişkisi, şubat ayında ilk kez flört dedikodularını alevlendirmelerinden bu yana hızla gelişti.

Haberin Devamı

Mayıs ayında Kendall ve küçük kız kardeşi Kylie, Elordi ve Kylie'nin erkek arkadaşı Timothee Chalamet ile Los Angeles'ta çift randevusunda görüntülenmişti.

Zaten ablası Kendall ve Jacob Elordi’ye çöpçatanlık yapan da Kylie Jenner olmuştu.

Kylie Jenner, sevgilisi Timothee Chalamet ve Jacob Elordi yakın arkadaş olduğu için kız kardeşi Kendall ve Jacob Elordi’nin arasını yaparsa böyle sürekli bir arada olabilen dörtlü bir ekip haline geleceklerini tahmin en baştan tahmin etmişti…