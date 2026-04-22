Yeni aşk gelene kadar yalnızlığın keyfini burada sürecek: Site içinde bir saray yavrusu

Diğer yandan boşanmak da büyük bir değişiklik. Hatta biraz "acılı" bir değişiklik.

İşte bu yüzden de herkes hayatının bu yeni sayfasını elinden geldiğince daha konforlu bir ortamda açmak ister.

Belki de etrafına baktığında geçmiş hayatının izlerini görmemek için.

ÇOK PARASI VAR... İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTI

Elbette insan Jennifer Lopez gibi 400 milyon dolarlık bir servet yapmışsa boşandıktan sonra da kendisine yeni bir hayat kurmakta, anılarının olmadığı yeni bir eve taşınmakta ve orayı da istediği şekle sokmakta sonsuz bir özgürlüğü sahip olur.

"Hayatının aşkı" diye tanımladığı Ben Affleck ile yaptığı evlilik sadece iki yıl süren 56 yaşındaki Jennifer Lopez bu dördüncü boşanmasının ardından kendisine, birçok ünlünün yaşadığı Hidden Hills'te bir malikane satın aldı.

Orayı elden geçirtip tam istediği şekle soktu.

Bir başka aşk gelip kapısını çalıncaya kadar da bekarlığının keyfini burada çıkaracak.

Lopez'in boşandıktan sonra yaşadığı yeni evin bedeli 21 milyon dolar. Ünlü yıldız, 'yalnızlık sarayını' baştan sona yeniletip her ayrıntısını zevkine göre belirledi.





YUVASINI YENİLERKEN BİR SERVET HARCADI

Ama elbette bu saray yavrusunu elde etmek için kelimenin tam anlamıyla bir servet harcadı Lopez.

Aralarında Kim Kardashian'ın da bulunduğu zengin ve ünlü komşularının yaşadığı güvenlikli sitedeki bu malikaneyi 21 milyon dolara satın aldı.

Lopez'in "yalnızlık sarayı" geniş bir arazide bulunan iki farklı binadan oluşuyor.

Bunlardan biri ana bina... Hemen yakınında da bir konuk evi bulunuyor.





MALİKANENİN KENDİSİ DE BAHÇESİ DE ÖMRE BEDEL

Malikanenin çevresini saran yüksek ağaçlar ve bitki örtüsü hem mülkü hem de bahçesindeki geniş yüzme havuzunu meraklı gözlerden koruyor.

Lopez'in geçen şubat ayında satın aldığı mülkün arazisinde atları için özel ağıllar ve at binmek için bir de padok bulunuyor.

Tabii ki JLo burayı satın aldıktan sonra önceki sahiplerinin zevkine göre yaşamak istemedi.

Bunun yerine tepeden tırnağa bir renovasyondan geçirdi. Yeni mülkünün bütün ayrıntılarını kendine uygun hale getirdi.

YAŞADIĞI YERİN TAMAMEN ZEVKİNE UYGUN OLMASINI İSTİYOR: Bir yakınının söylediğine göre Lopez, taşındığı her mülkü böyle elden geçiriyor. Bunun için yüklü miktarda para ödemekten de çekinmiyor. Söz konusu kaynak bu konuda "Jennifer taşındığı her evi yeniliyor. Çünkü yaşadığı yerde kendi dokunuşu olmasını istiyor" dedi.

Bu arada Lopez ile Ben Affleck'in evliyken, beraber yaşlanma hayaliyle satın aldığı malikane ise bir türlü satılamadı.