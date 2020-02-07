Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?
Günlük dizi Yemin’in başrol oyuncusu Özge Yağız, oynadığı karakter ve Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Genç oyuncu Yemin dizisinde geleneksel tarzda yetişmiş Reyhan karakterine hayat veriyor. Peki, Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?
Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında günlük dizi Yemin’de Reyhan karakterine hayat veriyor.
Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)
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