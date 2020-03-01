Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı?

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Yemekteyiz'de bu hafta hangi ismin birinci olduğu açıklandı. Mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek yarışan yarışmacılardan bir kişi toplamda en fazla puanı alarak zirveye oturdu. İşte, Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi olan o isim...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemeketeyiz'de 24-28 Şubat haftasıın birincisi Levent Bey oldu. Levent Bey toplamda 23 puan topladı.

İkinci gün yarışan Cennet Hocamuradova toplamda 18 puan alarak haftayı beşinci yani son sırada tamamladı. Cemile Acar da 19 puan alarak haftanın dördüncüsü oldu. Birinci gün yarışmacısı Gönül Erşahin toplamda 21 puan elde ederek haftanın üçüncüsü oldu.

Son gün yarışan Betül Kaya ise 22 puan alarak haftayı ikinci sırada noktaladı.

Seda Sayan'ın verdiği 8 ve yarışmacılardan gelen 15 puanla toplamda 23 puan toplayan Levent Sürücü, haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi oldu.