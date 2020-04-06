TV 8 haftaya yayın akışındaki değişiklikle başladı. Kanalın iki programı Doya Doya Moda ve Yemekteyiz ile ilgili değişiklik gözlerden kaçmadı. Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda’nın saati ileriye çekilirken, Yemekteyiz’in akışta yer almadığı görülüyor. Peki, Yemekteyiz neden yok? Yemekteyiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Her gün 15.45'te izleyicilerle buluşan sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Yemekteyiz programına coron avirüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının geçtiğimiz haftaki birincisi 3 Mart Cuma günü belli olmuştu. Yapılan oylama sonrası bu hafta 33 puan alan Emrah bey Yemekteyiz birincisi oldu.