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Yemekteyiz Kübra kimdir? Zuhal Topal'ya Yemekteyiz sezon finali haftası yarışmacısı Kübra Bülbül, kaç yaşında, nereli?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 17:37

Yemekteyiz Kübra, sezon finali öncesinde yarışan isimler arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de son haftada yarışmacılar yemeklerini hazırlayarak misafirlerinin değerlendirmelerine sunacak. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Sezon finali haftasının merak edilen isimlerinden biri de Kübra Bülbül oldu. Peki Yemekteyiz Kübra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz son hafta yarışmacısı Kübra kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

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Yemekteyiz Kübra, programın sezon finali haftasında mücadele eden yarışmacıları arasında yer alıyor. Programın takipçileri, Kübra Bülbül hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Kübra, programın üçüncü günü yarışmacısı. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Kübra kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ KÜBRA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Kübra, 44 yaşında. Aslen Sapancalı olan isim ev hanımı.

Programın sezon finali haftası yarışmacılarından Yemekteyiz Kübra'nın hedefi büyük ödülü alarak kendi kafesini açmak.

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#Yemekteyiz#Zuhal Topal'ya Yemekteyiz#Yemekteyiz Kübra Kimdir

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