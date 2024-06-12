Yemekteyiz Kübra kimdir? Zuhal Topal'ya Yemekteyiz sezon finali haftası yarışmacısı Kübra Bülbül, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme Tarihi:
Yemekteyiz Kübra, programın sezon finali haftasında mücadele eden yarışmacıları arasında yer alıyor. Programın takipçileri, Kübra Bülbül hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Kübra, programın üçüncü günü yarışmacısı. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Kübra kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yemekteyiz yarışmacısı Kübra, 44 yaşında. Aslen Sapancalı olan isim ev hanımı.
Programın sezon finali haftası yarışmacılarından Yemekteyiz Kübra'nın hedefi büyük ödülü alarak kendi kafesini açmak.