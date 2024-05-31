Yemekteyiz Kadir kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir Kiraz kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Kadir, programın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Yarışmanın final gününde sunumunu yapan ismin menüsünde yayla çorbası, yoğurtlu kabak, patlıcan kızartması, biftek tantuni, üstat salatası ve çikolatalı meyveli krep tarifleri yer aldı. Peki Yemekteyiz Kadir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yemekteyiz final günü yarışmacısı Kadir Kiraz, aslen Mersinli. 33 yaşındaki isim doktor olarak görev yapıyor.
Sporcu yönüyle de dikkat çeken Yemekteyiz Kadir, et yemekleri konusunda iddialı.