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Yemekteyiz Kadir kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir Kiraz kaç yaşında, nereli?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 17:37

Yemekteyiz Kadir, programın final günü yarışmacısı. Hafta boyunca sunumlarını gerçekleştiren Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları, en yüksek puanı alarak 75 bin TL'yi kazanmayı hedefliyor. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz Kadir kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir Kiraz kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

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Yemekteyiz Kadir, programın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Yarışmanın final gününde sunumunu yapan ismin menüsünde yayla çorbası, yoğurtlu kabak, patlıcan kızartması, biftek tantuni, üstat salatası ve çikolatalı meyveli krep tarifleri yer aldı. Peki Yemekteyiz Kadir kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ KADİR KİMDİR?

Yemekteyiz final günü yarışmacısı Kadir Kiraz, aslen Mersinli. 33 yaşındaki isim doktor olarak görev yapıyor.

Sporcu yönüyle de dikkat çeken Yemekteyiz Kadir, et yemekleri konusunda iddialı.

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