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Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Yemekteyiz'in dış sesi Gürbüz'ü kim seslendiriyor, gerçek adı ne? Aydoğan Temel kimdir?

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#Yemekteyiz Dış Ses#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dış Ses#Gürbüz
Yemekteyiz Gürbüz kimdir Yemekteyizin dış sesi Gürbüzü kim seslendiriyor, gerçek adı ne Aydoğan Temel kimdir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 17:38

Yemekteyiz Gürbüz gerçekte kim olduğu ile merak konusu olmaya devam ediyor. Zaman zaman yarışmacıları zorlayan ve sunucu Zuhal Topal ile atışmalar yaşayan Gürbüz, yarışmanın dış sesi. Daha önce “Mikser” adı takılan dış sesin gerçek adı ise Aydoğan Temel. Tecrübeli ses sanatçısı uzun bir süredir Zuhal Topal’ın yemek programına eşlik ediyor.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yüzü görülmeyen ancak en çok konuşulan isimlerden biri de yarışmacıların “Gürbüz” diyerek seslendikleri dış ses oldu. Zaman zaman yarışmacıları şakalarıyla oyalayan dış sesin gerçek kimliği merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dış Ses “Gürbüz” kimdir, gerçek adı ne?

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966'da dünyaya geldi. Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmlerinde dublaj ve yönetmenliği yapmaktadır. Sıkça seslendirdiği yabancı ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu yer almaktadır. Aydoğan Temel, genellikle kötü, komik, sorunlu adamları seslendirmektedir. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin de dış sesi olan Aydoğan Temel, o zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin çoğu tarafından sevildi ve hala taklitleri yapılmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında yer alan Aydoğan Temel, şimdilerde Zuhal Topal'da Mikser olarak sesiyle yer almaktadır.

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