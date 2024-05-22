Yemekteyiz Fırat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat Kahraman nereli, kaç yaşında?

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Yemekteyiz Fırat haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Programın takipçileri Fırat Kahraman hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Fırat, yarışmanın dördüncü gününde misafirlerin değerlendirmesi için sunumunu yapacak. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ FIRAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Fırat, aslen Vanlı. 23 yaşındaki yarışmacı sporcu ve oyuncu kimliği ile biliniyor.

Et yemeklerinde kendine rakip tanımayan Fırat Kahraman, yarışmada tarzıyla ve yemekleriyle haftanın çok konuşulacak isimleri arasında yer alıyor.