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Yemekteyiz Fırat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat Kahraman nereli, kaç yaşında?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:45

Yemekteyiz Fırat, programın bu haftaki yarışmacılarından biri. Fırat Kahraman, programın dördüncü günü sunumunu yapacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacılar mücadelesini sürdürüyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan isim 75 bin TL ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz Fırat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat Kahraman nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Yemekteyiz Fırat haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Programın takipçileri Fırat Kahraman hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Fırat, yarışmanın dördüncü gününde misafirlerin değerlendirmesi için sunumunu yapacak. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ FIRAT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Fırat, aslen Vanlı. 23 yaşındaki yarışmacı sporcu ve oyuncu kimliği ile biliniyor.

Et yemeklerinde kendine rakip tanımayan Fırat Kahraman, yarışmada tarzıyla ve yemekleriyle haftanın çok konuşulacak isimleri arasında yer alıyor.

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