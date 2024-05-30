Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Derya Karaduman nereli, kaç yaşında?

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Yemekteyiz Derya hakkında bilgiler, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın dördüncü günü sunumunu yapan yarışmacının menüsünde sütlü sebze çorbası, el açması Sinop mantı, patates püresi eşliğinde bostan patlıcanı, avokado soslu yeşil salata ve san sebastian kek tarifleri yer aldı. Peki Yemekteyiz Derya kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DERYA KİMDİR?

Yemekteyiz dördüncü gün yarışmacısı Derya, aslen Sinoplu. 33 yaşında olan yarışmacı muhasebeci.

Hamur işleri tarifleriyle dikkat çeken Yemekteyiz Derya, et yemekleri ve tatlılarda iddialı.