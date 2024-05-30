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Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Derya Karaduman nereli, kaç yaşında?

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Yemekteyiz Derya kimdir Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmacısı Derya Karaduman nereli, kaç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 17:45

Yemekteyiz Derya, programın dikkat çeken isimlerinden. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca 75 bin TL'yi kazanmak için misafirlerine sunumlarını gerçekleştiriyor. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Derya Karaduman nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Yemekteyiz Derya hakkında bilgiler, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın dördüncü günü sunumunu yapan yarışmacının menüsünde sütlü sebze çorbası, el açması Sinop mantı, patates püresi eşliğinde bostan patlıcanı, avokado soslu yeşil salata ve san sebastian kek tarifleri yer aldı. Peki Yemekteyiz Derya kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DERYA KİMDİR?

Yemekteyiz dördüncü gün yarışmacısı Derya, aslen Sinoplu. 33 yaşında olan yarışmacı muhasebeci.

Hamur işleri tarifleriyle dikkat çeken Yemekteyiz Derya, et yemekleri ve tatlılarda iddialı.

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