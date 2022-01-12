Yemekteyiz Can Özen kimdir? Daha önce Kuaförüm Sensin'e katılmıştı

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Kuaförüm Sensin ardından Yemekteyiz programlarıyla adını duyuran Can Özen, Ankaralı ve bekar. 43 yaşında olan Can Özen'in Yemekteyiz'e oyuncaklarıyla katılması ve oyuncaklarını yemek boyunca yanından ayırmaması çok konuşuldu.

Dip boyası gelen ve manikürlü olmasına dayanamadığını belirten Can Özen, ''Kimseye yukarıdan bakmıyorum. Bu bir Yemekteyiz programı ama genel bir görsel şovdur. Benim karşıma kaliteli çıkmak zorundasınız. Muhteşem olmalısınız. Manikürünüz, saçınız, kıyafetiniz bana lütfen temiz ve vizyonel gelin.'' açıklamasında bulunmuştu.