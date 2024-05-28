Yemekteyiz Burcu kimdir? Zuhal Topal ile Yemekteyiz Burcu İncemehmetoğlu kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Burcu, programın bu haftaki yeni yarışmacılarından biri. Programın takipçileri Burcu İncemehmetoğlu hakkında bilgileri merak ediyor. Yarışmanın ilk gününde sunumunu yapan Burcu, konuklarından puanını da aldı. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ BURCU KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Burcu, 27 yaşında. Aslen Trabzonlu olan yarışmacı satış danışmanı olarak çalışıyor.

Tarzıyla da programda adından söz ettiren Burcu, pratik yemekleriyle ön planda ve el lezzetine de güveniyor.