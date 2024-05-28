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Yemekteyiz Burcu kimdir? Zuhal Topal ile Yemekteyiz Burcu İncemehmetoğlu kaç yaşında, nereli?

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#Yemekteyiz Burcu#Zuhal Topal İle Yemekteyiz#Yarışma
Yemekteyiz Burcu kimdir Zuhal Topal ile Yemekteyiz Burcu İncemehmetoğlu kaç yaşında, nereli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 17:36

Yemekteyiz Burcu hakkında bilgiler, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftaya yeni yarışmacılarla başladı. İlgiyle takip edilen programın bu haftaki yarışmacılarından biri de Burcu İncemehmetoğlu oldu. Yarışmada 5 gün sonunda en yüksek puanı alan isim 75 bin TL ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz Burcu kimdir? Zuhal Topal ile Yemekteyiz Burcu İncemehmetoğlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

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Yemekteyiz Burcu, programın bu haftaki yeni yarışmacılarından biri. Programın takipçileri Burcu İncemehmetoğlu hakkında bilgileri merak ediyor. Yarışmanın ilk gününde sunumunu yapan Burcu, konuklarından puanını da aldı. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ BURCU KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Burcu, 27 yaşında. Aslen Trabzonlu olan yarışmacı satış danışmanı olarak çalışıyor.

Tarzıyla da programda adından söz ettiren Burcu, pratik yemekleriyle ön planda ve el lezzetine de güveniyor.

 

 

 

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#Yemekteyiz Burcu#Zuhal Topal İle Yemekteyiz#Yarışma

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