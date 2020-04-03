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Televizyon
Haber Giriş: 03.04.2020 - 19:03,Son Güncelleme:/

Yemekteyiz birincisi kim oldu 3 Nisan? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu

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Yemekteyiz birincisi kim oldu 3 Nisan? Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu
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Yemekteyiz haftanın finali cuma akşamı ekranlara geldi. Haftanın son günü yarışan yarışmacı Mehtap Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar haftanın birincisini geçti. 3 Nisan akşamı yayınlanan Yemekteyiz'in final bölümünde  en fazla puanı alan bir isim, para ödülünü kazanarak haftanın birincisi seçildi. Peki, Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Hangi isim para ödülünü aldı? İşte, 30 Mart 3 Nisan haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu.

Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. 5 gün boyunca yemek konusunda hünerlerini gösteren bir isim, cuma günü yapılan oylama sonrası birinci olarak 10 bin TL para ödülüne kavuştu. Final bölümünde yarışan Mehtap Hanım'ın hazırladığı çorba ise rakipleri tarafından oldukça eleştirildi. Tadım bölümü sonrasında ise Seda Sayan kazanan ismi açıkladı. İşte, 30 Mart 3 Nisan Yemekteyiz birincisi ve son bölümün özeti.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasınında haftanın birincisi kim oldu? sorusu cuma akşamı yanıt buldu. Yapılan oylama sonrası bu hafta 33 puan alan Emrah bey Yemekteyiz birincisi oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmacıları bu hafta şu isimler olmuştu;

Şeyma Aktuna

Emrah Saraç

Senem Yavuz

İbrahim Köksal

Mehtap Gürlek Aydın

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