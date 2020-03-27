Yemekteyiz birincisi kim oldu? 27 Mart Yemekteyiz kazananı ve puan durumu belli oldu

Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Yemekteyiz'de 23 27 Mart haftası maratonu sona erdi. 5 yarışmacıdan kimin birinci olarak büyük ödüle sahip olduğu merak edilirken, cuma akşamı gerçekleşen Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim netleşti. Peki, bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte, Yemekteyiz kazananı.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlgi gören yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan yarışmacı, yapılan puanlamanın ardından belli oldu. 23 27 Mart haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar, ödülü kazanmak için kendi hünerlerini gösterdi.

Seda Sayan tarafından yapılan açıklamada Yemekteyiz'de haftanın birincisi 25 puanla Cuma bey ve Sonya Hanım oldu. Böylece iki yarışmacı 10 bin TL değerindeki para ödülünü bölüştü.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları, Canan Hanım, Sevda Hanım, Halime Hanım, Sonya Hanım ve Cuma Bey olmuştu.