Yemekteyiz birincisi kim oldu 14 Şubat? Yemekteyiz finalinde haftanın kazananı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Yemekteyiz haftanın finali cuma akşamı gerçekleşti. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren yemek konusunda yarışan 5 yarışmacıdan biri en fazla puanı alarak Yemekteyiz 14 Şubat birincisi seçildi. Peki, Yemekteyiz'de en fazla puanı kim aldı? Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, merakla beklenen Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı ve puan durumu...

14 ŞUBAT YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ

Seda Sayan'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. Yemekteyiz haftanın finalinde Betül Hanım rakiplerini en iyi şekilde ağırlamak için iddialı bir menü hazırladı. Betül Hanım'ın hazırladığı menünün tadına bakan 4 isim puanlama bölümüne geçti.

Seda Sayan'ın da oylarının etkili olduğu Yemekteyiz'de bu hafta en fazla puanı alarak birinci olan isim Yasemin Hanım oldu.

Seda Sayan'dan da alığı 9 puanla 27 puanla haftanın birincisi olan Yasemin Hanım böylece 10 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı. Haftanın ikincisi ise Hatice Hanım oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

1. gün yarışmacısı: Hatice Sağlam - Ev hanımı

2. gün yarışmacısı: Ali Rıza Aydoğan - Emekli

3. gün yarışmacısı: Zuhal Altınay - İşletmeci

4. gün yarışmacısı: Yasemin Temurçin - Uzman Estetisyen

5. gün yarışmacısı: Betül Kurnaz - Finans Sorumlusu