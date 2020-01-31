Yemekteyiz birincisi kim oldu (31 Ocak) Bu hafta en fazla puanı kim aldı? İşte Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın kazananı

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Final akşamı yarışmacılar, rakiplerini sert sözlerle eleştirmekten çekinmedi. Tadım bölümü sonrasında ise hafta boyunca diğer yarışmacılardan en fazla puanı alan bir isim para ödlünü alarak haftanın kazananı oldu. Peki, Yemekteyiz 31 Ocak birincisi kim oldu, en fazla puanı kim aldı? İşte, 27 31 Ocak 2020 haftası Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu.

31 OCAK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın finali Neşe Hanım'ın evinde gerçekleşti. Neşe Hanım konuklarının karşısına yoğurtlu misket köfte çorbası, tavuklu krep, gavurdağ salatası, hünkar beğendi, pirinç pilavı, haşhaşlı revani menüsü ile çıktı. Neşe Hanım hazırladığı menü ile rakiplerinin sert sözlerine hedef oldu.

Neşe Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar daha sonra puanlama bölümüne geçti. Seda Sayan'ın da oylarının etkili olduğu yarışmada Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu.

Yemekteyiz'de bu hafta sıra dışı bir durum yaşandı. Bu hafta en fazla oyu alan isim iki yarışmacı oldu. En çok puanı alan yarışmacılar Yemekteyiz'de Türkan ve Seyhan Hanım oldu. Böylece yarışmacılar 10 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yemekteyiz'in 27 31 Ocak haftası yarışmacıları Yasemin Erdem, Emin Bozdemir, Türkan Armutlar, Seyhan Çelik, Neşe Can oldu.