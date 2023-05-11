Yemek olaylı bitti... Restoranı savaş alanına çevirdi!

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Dizinin yeni bölümünde;

Gülcihan'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti, konaktaki herkes onsuzluğa neredeyse alıştı...

Selen isimlerini gül ve Cihan koyduğu ikiz bebeklerine kavuştu. Gülcihan'ın vasiyeti yerine geldi Döndü ile İsmail, Muzaffer ile Billur nikah masasına oturdu. Nalan da arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

KOROĞLU KÖŞKÜ DÜĞÜNLE ŞENLENDİ

Hayri'den ayrılmayan ve kendine onunla birlikte bir dünya kuran Nalan, konaktan ayrılırken Sedat ile konuştu.

Eski karı-kocayı birlikte gören Hayri, bunun faturasını Nalan'a kesti.

HAYRİ'DEN NALAN'A PSİKOLOJİK ŞİDDET

Muzo'nun düğününü takip etmek için gelen gazeteciler Hayri ile Nalan'ı samimi bir şekilde görüntüledi. Fotoğraflar basında çıkmadan önce Sedat'a gitti.

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İkilinin fotoğraflarının yayınlanmasına onay veren Sedat, önceliğin Muzo'nun düğün karelerine verilmesini istedi.

Geçen zaman içerisinde Hayri, çalıştığı kebapçıdan ayrıldı ve lüks bir restorana şef oldu.

Hayri'nin restoranda olmadığı sırada gelen 2 kadın, istedikleri siparişi veremeyince ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kadınlardan biri kendisini 'Laz kızı' olarak tanıttı ve bir balya parayı masanın üzerine bıraktıktan sonra akşam tekrar geleceğini söyleyerek mekandan ayrıldı.

Her fırsatta Gülcihan'ın mezarına giden Rafet Bey, Tako ile dertleşti:

Kim der ki Gülcihan benden önce ölüp gidecek... Evde karşı karşıya oturduğumuz o koltukta şöyle bir bakardım gözüne ışıl ışıl olurdu... Maşallah buna hiçbir şey olmaz derdim

Rafet Bey, Muzo ile birlikte yeni bir hayata başlayan Billur'u hediyelere boğdu.

Sen bizim Muzomuzu mutlu ettin ya, dünyaları ayaklarının altına sersek az...

Nalan'ın işe ihtiyacı olduğunu öğrenen Sedat, dolaylı yoldan ona iş teklif etti. Nalan, beklemediği anda gelen iş teklifiyle havalara uçtu.

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İş hayatına dönmek isteyen Nalan, birlikte çıktıkları akşam yemeğinde Hayri'ye çalışmak istediğini söyledi. Bu teklif onay almadı.

NALAN ÇALIŞMAK İSTEDİ, HAYRİ İZİN VERMEDİ

Resim kursuna git, arkadaşların var. Çalışma falan hiç hayatımıza sokma...

Uykusundan kan ter içinde uyanan Türkan, panikle Nalan'ı arayıp Hayri'nin iyi olup olmadığını sordu ve rüyasından bahsetti.

Bir bataklık var... İçinde de akrep... Hayri de bataklıkta... Yaklaşıyor, yaklaşıyor ama görmüyor akrebi...

Hayri, Nalan'ı eve bıraktıktan sonra restorana gitti.

Kapıda Murat ile karşılaşan Hayri, Laz Kızı'nın restorana geldiğini ve bütün müşterileri kaçırdığını öğrendi.

Durumu anlamaya çalışan ve ortamı yatıştırmaya niyetlenen Hayri, verilen siparişi kendisi götürdü.

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Kendilerini bekleyen yoldan habersiz olan ikili ilk kez karşı karşıya geldi.

HAYRİ LAZ KIZI İLE TANIŞTI

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