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Yeliz Yeşilmen: Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil

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#Yeliz Yeşilmen#Pınar Kerimoğlu#Youtube
Yeliz Yeşilmen: Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 09:53

YELİZ Yeşilmen, modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

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Bodrum’da yaşayan Yeşilmen, Şevval Sam’ın “Bodrum’da sınıf ayrımı yok” sözlerine karşılık verdi:

“Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip kumpir de yiyebilirsiniz.” Ünlü isim, Çağla Şıkel’in ise sunuculuğunu eleştirdi: “Şu an ekranda olan en güzel isim Çağla Şıkel ama o da sunucu değil. Yeteneğini de görmüyorum. Çağla ile ilk program yapan benim. O zamanlar konuşmayı bilmezdi. Bana seyirciler tezahürat yaparken kıskanır, ‘Sen bu kadar sevgiyi nasıl kazandın, ben nasıl yapacağım?’ diye sorardı.”

 

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#Yeliz Yeşilmen#Pınar Kerimoğlu#Youtube

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