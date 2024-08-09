Yeliz Yeşilmen: Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil

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Bodrum’da yaşayan Yeşilmen, Şevval Sam’ın “Bodrum’da sınıf ayrımı yok” sözlerine karşılık verdi:

“Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip kumpir de yiyebilirsiniz.” Ünlü isim, Çağla Şıkel’in ise sunuculuğunu eleştirdi: “Şu an ekranda olan en güzel isim Çağla Şıkel ama o da sunucu değil. Yeteneğini de görmüyorum. Çağla ile ilk program yapan benim. O zamanlar konuşmayı bilmezdi. Bana seyirciler tezahürat yaparken kıskanır, ‘Sen bu kadar sevgiyi nasıl kazandın, ben nasıl yapacağım?’ diye sorardı.”