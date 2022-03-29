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Yedinci Hayat filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yedinci Hayat filmi oyuncu kadrosu

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Yedinci Hayat filmi oyuncuları kimler, konusu nedir Yedinci Hayat filmi oyuncu kadrosu

Yedinci Hayat filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yedinci Hayat filmi bu akşam televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola oturuyor. Peki, Yedinci Hayat filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Yedinci Hayat filmi bu akşam Star TV yayın akışında yer alıyor. Yedinci Hayat filminin senaryosunu  Max Botkin ile Kerry Williamson kaleme aldı. Yedinci Hayat filmi oyuncuları arasında Noomi Rapace, Willem Dafoe ve Glenn Close gibi isimler yer alıyor.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ KONUSU

Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır...

 

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