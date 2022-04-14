Yedinci Hayat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedinci Hayat filmi detayları

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Prömiyerini 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmde Noomi Rapace yedi farklı karakteri birden canlandırmıştır. Televizyonda yayınlanacak olacak olan Yedinci Hayat filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARSI

Senaryosunu Tommy Wirkola'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Max Botkin ve Kerry Williamson'ın üstlendiği Yedinc Hayat oyuncuları arasında Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Pål Sverre Hagen, Tomiwa Edun, Cassie Clare gibi ünlü isimler yer alıyor. Prömiyerini 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmde Noomi Rapace yedi farklı karakteri birden canlandırmıştır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.