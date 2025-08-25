×
Yedi çocuklu ünlü çift dara düştü, çıkamıyor… Son çare dans yarışmasına katılacaklar

Güncelleme Tarihi:

Yedi çocuklu ünlü çift dara düştü, çıkamıyor… Son çare dans yarışmasına katılacaklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 15:19

Kalabalık aileleri ve çok çocuklu, kaos dolu hayatlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift şu aralar telaş içinde. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından dans ettikleri bir videoyu paylaşan ikili yarışmaya katılacak.

Evlerinin bahçesinde unutulmaz film Dirty Dancing’in müzikleri eşliğinde dans provası yapan ünlü karı koca gözlerini televizyon ekranının en çok seyredilen yarışma programlarından olan Dancing With The Stars’a dikti.

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin profesyonel dansçılarla eşleşip birincilik kovaladığı yarışmaya katılmayı kafalarına koyan Alec ve Hilaria Baldwin çifti sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Sürekli dans provası yapan çift bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Alec ve Hilaria Baldwin, geçen sene de 7 çocuklu hayatlarını bir televizyon programına dönüştürmüş ve ekranlara konuk olmuştu.

Bu programın sevilip çok izleneceğine ve böylece kendilerine de kazanç getireceğine inanan Baldwin çifti ne yazık ki istedikleri sonucu alamamıştı.

Dancing With The Stars’a katılıp başarılı olmaya heves etmelerinin bir sebebi de aslında bu. Bu yarışmayla birlikte şanslarının açılacağına inanan Alec ve Hilaria Baldwin dışarıya karşı farklı bir portre çizseler de aslında dara düşmüş durumdalar.

2012’de evlendikten sonra peş peşe çocukları olan ve şimdilik 7’nci çocuktan sonra duran ikili bir yandan çocuklarına bakmakta bir yandan da tüm ünlüler gibi lüks bir hayat yaşamakta zorlanıyorlar.

Eski bir yoga hocası olan ve Alec Baldwin’le evlendikten sonra ünlenen Hilaria Baldwin bir yandan sosyal medyada influencer gibi davranmaya devam ederken bir yandan da 7 çocuk annesi bir kadın olarak kitap yazmıştı.

Hilaria Baldwin’in bu arayışlarından umduğunu bulduğunu söylemek zor…

Alec Baldwin ise ne yazık ki son yıllarda karısından da zor bir duruma düştü…

Hollywood’un son yıllarda adından en çok söz ettiren isimlerinden Alec Baldwin, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir görüntü çizse de aslında arka planda pek de iyi olduğu söylenemez.

Ekim 2021'de meydana gelen trajik olayda Baldwin hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünü oynadığı Rust adındaki filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdü.

Sette kullanılan silahlardan birinin Alec Baldwin’in elinde kazayla ateş alması sonucunda 42 yaşındaki Halyna Hutchins feci şekilde öldü. Yaşananlar aylarca konuşuldu hatta konuşulmaya da devam ediyor.

Olay bir kaza olarak değerlendirildi ve uzun mahkeme süreçleri sonrasında Alec Baldwin hapse girmeden bu işten sıyrılmış oldu. Ancak büyük umutlarla başladığı filmin sonuçta yaşanan trajediyle birlikte büyük bir fiyaskoya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun kariyeri de epey yara almış oldu.

Yaşananların ardından artık Hollywood’da iş bulamayan ve ortada ne yeni bir filmi ne de yeni bir dizi projesi olan Alec Baldwin kendisi de zaten açıkça kalabalık ailesine bakmakta zorlandığını söylüyor ve bu çıkmazdan kurtulmak için dans yarışması da dahil bir yol bulmaya çalışıyor.

