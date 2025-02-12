Yedi çocuk babası oyuncu film setinde yanlışlıkla katil olmuştu… ‘Beni ailem kurtardı’

Haberin Devamı

Eli istemeden tetiğe dokunduğunda filmin yönetmeni ve görüntü yönetmenini vurdu. Yönetmen sadece yaralandı ancak görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ne yazık ki ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedecekti.

FİLM SETİNDE KATİL OLDU, YILLAR SÜREN DAVADA AKLANDI

Rust adında western filminin setinde Ekim 2021’de yaşanan bu trajik olayın üzerinden neredeyse dört yıl geçti. Yıllar süren davalar sonunda da Alec Baldwin en sonunda kasıtsız adam öldürme suçundan aklandı.

Alec Baldwin'in Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurduktan sonra polisle telefonda konuşurken çekilen bu fotoğrafı uzun süre hafızalardan silinmedi

Haberin Devamı

Yaşananların izi ise hâlâ hafızalardan ve usta oyuncunun hayatından silinmiş değil…

Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin’i bu kötü günlerin ardından şimdi yeni bir heyecan sarmış durumda. Halyna Hutchins ve Alec Baldwin filmin setinde böyle mutlulukla poz vermişti

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI, ÜNLÜ ÇİFTİ YENİ BİR HEYECAN SARDI

Ünlü çift, yedi çocuklu hayatlarını anlatan bir reality şov olan “The Baldwins” ile 23 Şubat’ta televizyon ekranlarına konuk olmaya hazırlanıyor.

People dergisine özel bir röportaj veren çift bu kararı gerçekte neden aldıklarını anlattı.

Yaşadıkları zor yılları geride bırkan ve yollarına devam eden ünlü çift 7 çocuklu hayatlarını bir televizyon programı haline getirdi

“Bu bizim için gerçekten konuşmak için bir fırsattı. Söylemek istediklerimizi aktarmak için önemliydi. Gerçekten güvenli bir alandı” diyordu Hilaria Baldwin.

Üstelik çift bu kararı verip programın çekimlerine başladıklarında hayatlarının en zor ve en kaos dolu günlerinden geçiyordu. Bunun ürkütücü olduğunu düşünseler de ünlü çift verdikleri kararın kendilerini her geçen gün daha iyiye götüreceğini hissetmişti. 2012'de evlenen Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin peşi sıra yedi çocuğu oldu... Usta aktör aile fotoğrafı çektirirken bile zorlandıklarını, fotoğraflara sığamadıklarını söylüyordu

Haberin Devamı

“HERKES YAŞADIKLARIMIZI GÖRSÜN İSTEDİK”

Alec ve Hilaria Baldwin “Hikayenizi anlatmak bir şeydir, hikayenizi göstermek ise başka bir şeydir. Bu bize kendimizi dürüst ve insani hissettirdi” dediler.

Alec Baldwin karısı Hilaria’yı kastederek “Ona sahip olmasaydım nerede olurdum bilmiyorum. Bana ne olurdu bilmiyorum” derken yaşadıkları korkunç günler için de “Bu bizim hayatımız. İstesek de hiçbir şeyi değiştiremeyiz” dedi.

Usta aktör yaşadığı bunalımdan karısı ve ailesi sayesinde çıktığını söylüyor

Hilaria Baldwin de Halyna Hutchins’in ölümü için “Bir oğul annesini kaybetti. Bu acıyı sonsuza kadar hissedecek ve taşıyacağız” diyor ve bu yükü taşımanın üstesinden ailece birbirlerine tutunarak gelebildiklerini söylüyordu.

Haberin Devamı

GERÇEK SEBEBİ ÇOKTAN İTİRAF ETMİŞTİ…

Ünlü çift aslında hayatlarını bir televizyon programına dönüştürmelerinin sebebinin bu olduğunu söyleseler de aslında verdikleri kararın ardında yaşadıkları sıkıntılar da var.

2021’de evlenen ve 7 çocukları olan çift 2021’deki bu korkunç olay yüzünden büyük kayba da uğradılar. Alec Baldwin hatırı sayılır bir servete sahip olsa da bundan böyle Hollywood’da, en azından bir süre daha, iş bulma ve büyük paralara oyunculuk yapma şansına sahip olamayacak gibi…

ÇOCUKLARINA BAŞKA TÜRLÜ BAKMA ŞANSI KALMADI

Üstelik peş peşe doğan çocukların bakım masrafları da alıp başını gitmiş durumda. Çift bu televizyon programı ilk duyulduğunda zaten açıkça bu kaygılarından bahsetmişti. Şimdi söyledikleri ise daha çok bir PR çalışması gibi görünüyor…

Kalabalık ailelerine bakmakta zorlanan çift maddi olarak zorlanmamak için sürekli yeni gelir kaynakları buluyor... Hilaria Baldwin de annelik macerasını anlattığı bir kitap yazmıştı

Haberin Devamı

Alec Baldwin geçen yıl konu hakkında açıklama yapmış, artık istese de film setlerinde uzun süre çalışamayacağını, hele de uzak yerlere çekimlere gidemeyeceğini itiraf etmişti.

ARTIK PARANIN PEŞİNDEN GİDEMEZ… PARA ONA GELMELİ

Karısını yedi çocukla tek başına bırakamayacağını, yedi çocuklu ailesini de yanında götüremeyeceğini söyleyen Baldwin bunun yerine kendi hayatlarını, oldukları yerde bir programa dönüştürmenin onları için tek çözüm ve kurtuluş olduğunu açıkça belirtmişti…

Alec Baldwin bu kadar çok çocuğu olan bir baba olarak artık film ve dizi çekmekte zorlandığını itiraf etmişti

66 yaşındaki Alec Baldwin ve 41 yaşındaki Hilaria Baldwin çiftinin yaşları 11 ila 2 arasında değişen yedi çocuğu var.

Haberin Devamı

TORUNU VE EN KÜÇÜK ÇOCUĞU AKRAN OLDU

Alec Baldwin’in ilk evliliğini yaptığı Kim Basinger’dan da 28 yaşında Ireland adında bir kızı var. Ireland Baldwin de 2023’te anne olmuş ve Alec Baldwin’i torun sahibi yapmıştı.

Usta aktörün en küçük çocuğuyla torunu aynı yaşta…