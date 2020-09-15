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Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Yedi Bela Hüsnü nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları

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Yedi Bela Hüsnü nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları
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Yedi Bela Hüsnü oyuncuları ve konusu ile vizyona girdiği ilk günden bu yana dikkat çekmeye devam ediyor. Baş rolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü oyuncuları arasında Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Nermin Denizci, Ali Şen ve Atilla Ergün gibi duayen isimler yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Natuk Baytan'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi, nerede ve ne zaman çekildiği ile de merak ediliyor? Peki, Yedi Bela Hüsnü ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Yedi Bela oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

Yedi Bela Hüsnü, Yeşilçam'ın kült filmleri arasındaki konumunu sürdürmeye devam ediyor. Natuk Baytan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve birbirinden değerli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yedi Bela Hüsnü, çekim yılı üzerinden yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları 

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Hüsnü,

Oya Aydoğan: Hüsniye,

Şevket Altuğ: Cemal,

Ali Şen: Malik,

Atilla Ergün: Necati,

Nermin Denizci: Fatma,

Belkıs Dilligil: Makbule,

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi,

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa,

Ajlan Altuğ: Manav Rasim,

Süheyl Eğriboz: Rüstem,

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi,

Erdoğan Seren: Reşat,

Selahattin Fırat: Suat,

Rıza Pekkutsal: Berber Latif,

Muzaffer Cıvan: Yadigar,

Celal Yonat: Malik'in adamı,

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı,

Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü, 1982 yılında İstanbul'un Kemerburgaz, Levent ve Sarıyer'de çekildi. Kemal Sunal çekim esnasında 38 yaşında ve Oya Aydoğan ise 25 yaşındadır.

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