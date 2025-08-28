Yazdığı hasret dolu satırlar gözyaşlarıyla ıslandı… Kızgın babasının kalbini sonunda yumuşattı

Haberin Devamı

Çünkü onlar tüm dünyanın tanıdığı, hakkında konuştuğu ve aile içi dedikodularını insanların en çok merak ettiği; dünyanın en ünlü ailesiydi…

2018’de eski bir oyuncu olan Meghan Markle’la evlendikten sonra ailesiyle sorunlar yaşamaya başlayan Prens Harry 2020’de artık buna dayanamayıp karısı ve küçük oğluyla ABD’ye yerleşmişti.

Bu uzaklaşma hamlesi aile arasında suların durulmasına yol açmak yerine tam tersi daha kötü sonuçlar verdi.

AİLEDEKİ HERKESLE KÜSLER

Harry ve Meghan okyanusun öbür yanından kraliyet ailesine suçlamalar yöneltmeye devam ettiler ve yaptıkları açıklamalarla Charles, Camilla, William ve Kate’le olan bütün bağlarını koparmış oldular.

Uzun süredir Harry’nin bu yaptıklarından pişman olduğu, evliliğinde de ABD’ye yerleşmesinde de aradığını bulamadığı konuşulur oldu.

Bunun üstüne önce babası Kral Charles hemen ardından da yengesi Kate Middleton’ın kansere yakalanmasıyla iyice sarsıldı.

BARIŞIN İLK SOMUT ADIMINI ATMIŞLARDI

Bir süredir babasıyla barışmanın peşinde olan Harry için bir umut ışığı doğmuştu. Harry ve Meghan’ın danışmanları Buckingham Sarayı’ndan temsilcilerle bağlantı kurdu ve bu küslüğün bitmesi için ilk resmi ve somut adım da böylece atıldı.

Saraydan sızan son haberlere göre Harry bununla da kalmadı ve kanserle savaşan babası Charles’ın kalbini yumuşatmak için son bir hamle daha yaptı.

BABASINA MEKTUP YAZDI

Babasına kendi el yazısıyla çok samimi bir özür mektubu yazan Harry’nin en sonunda deyim yerindeyse Charles’ı gafil avlamayı başardığı iddia edildi.

Charles kansere yakalandıktan hemen sonra İngiltere’ye giden Harry babasıyla sadece 45 dakika görüşebilmişti.

Sonra da ona telefonla bile ulaşma şansı olmadı. Harry’nin karşısına çıkan saray çalışanları hep Charles’ın meşgul olduğunu söyleyip telefonları onun yüzüne kapadı.

Hal böyleyken Harry’nin babasına kendi yazdığı bu mektubu yollamaktan başka çaresi kalmadı…

KRAL DA HASTALANDIĞINDAN BERİ İÇİ İÇİNİ YİYOR

Charles’ın ilerleyen yaşı ve kansere yakalanmasıyla büyük bir korkuya kapılan Harry ne olursa olsun onunla ve sonra da küs olduğu ağabeyiyle barışmayı çok arzuladığı söyleniyor.

O SATIRLAR KALBİNİ YUMUŞATTI AMA...

Charles da oğlundan gelen mektuptan çok etkilenmiş söylenenlere göre. Harry’nin pişmanlıklarını içtenlikle kağıda dökmesi hastalandığından beri ölümle burun buruna yaşayan ve bu yüzden aslında oğluyla küslüğünü bitirmeyi çok isteyen Charles’ı derinden sarsmış.

Ancak yine de asi oğul Harry'ye, kraliyet ailesine geri dönüş yolunun babasının koyduğu katı koşullarla bezeli olduğu bildirildi: Aileyi alenen eleştirmeyi bırakması, röportajları kısıtlaması ve en önemlisi de sorun çıkaran eşi Meghan Markle'ı “dizginlemesi”.

ŞARTLAR DEĞİŞMİŞ DEĞİL

Kraliyet kaynakları Charles’ın Harry karşısındaki son tutumunu "Kral, her iki oğluna olan sevgisini hiçbir zaman gizlemedi, ancak Harry'nin kamuoyu önünde eleştirilerine ve sürekli röportajlarına devam ettiği sürece gerçekçi bir şekilde geri dönüş bekleyemeyeceğini de vurguladı. Gereken şey sakinlik ve itidal. Harry bunu gösterebilirse bu küslük bitebilir” sözleriyle anlattı.