Yaz mevsimine nokta koyan dÃ¼ÄŸÃ¼n... Evlenmek iÃ§in bir yÄ±l beklediler...Damat uzaklardan geldi

Her ikisi de tanÄ±nmÄ±ÅŸ ailelerden gelen gelin ile damat seÃ§kin bir davetli topluluÄŸunun Ã¶nÃ¼nde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ã–zellikle de genÃ§ gelinin mutluluktan yerinde duramadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Yaz mevsimine nokta koyan bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ±ndan biri Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkesi Lichtenstein'Ä±n veliaht prensi Alois ile karÄ±sÄ± Prenses Sophie'nin kÄ±zÄ± Prenses Marie Caroline idi...

Damat ise Venezuela doÄŸumlu yatÄ±rÄ±m yÃ¶neticisi Leopoldo Maduro Vollmer.

Her ne kadar 28 yaÅŸÄ±ndaki gelin ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi eÅŸi Londra'da yaÅŸasalar da dÃ¼ÄŸÃ¼n Lichtenstein'Ä±n Vaduz kentindeki St. Florin Katedrali'nde yapÄ±ldÄ±.

DÃ¶rt bir yanÄ± dantel iÅŸlemeli bir gelinlik giyen Marie Caroline'in duvaÄŸÄ± da baÅŸÄ±na ailesinin koleksiyonuna ait gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§la yerleÅŸtirildi.

Mutluluktan yerinde duramayan genÃ§ geline bembeyaz elbiseler iÃ§indeki kÃ¼Ã§Ã¼k nedimeler eÅŸlik etti.

BabasÄ± Prens Alois'nin eÅŸliÄŸinde nikahÄ±nÄ±n kÄ±yÄ±lacaÄŸÄ± katedrale giren gelin, kapÄ±da kendisine sevgi gÃ¶sterisinde bulunanlara el salladÄ±. ArdÄ±ndan da sevdiÄŸiyle yasal olarak eÅŸ olmak Ã¼zere iÃ§eri girdi.

Ä°ki gencin niÅŸan haberi geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda duyurulmuÅŸtu... GenÃ§ler evlenmek iÃ§in neredeyse bir yÄ±l beklediler.

Marie Caroline'in evlendiÄŸi Leopoldo Maduro Vollmer, Venezuela'nÄ±n baÅŸkenti Caracas'ta dÃ¼nyaya geldi... Ã–ÄŸrenimini Ä°ngiltere'de tamamladÄ±. Zaten genÃ§ Ã§ift de hayatlarÄ±nÄ± Londra'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

