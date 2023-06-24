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Yaz güneşi Kanal D ile daha da güzel parlıyor… Bu yaz Kanal D’deyiz….

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Dönence#Ya Çok Seversen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 13:01

Birbirinden kaliteli dizileri, eğlence, magazin ve haber programlarıyla her daim izleyicinin beğenisini kazanan Kanal D, bu yaz da yine izleyicinin tercihi olacak.

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Yayınlanan fragmanları ile daha şimdiden büyük ses getiren ve izleyicinin dikkatini çeken, yapımcılığını

D Media’nın yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Dönence” yaz ekranının da izleyicin gözdesi olacak.

Yaz güneşi Kanal D ile daha da güzel parlıyor… Bu yaz Kanal D’deyiz….

04 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Dönence, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile olduğu kadar İzmir Foça’nın güzelliği ile de çok konuşulacak.

Yaz ekranın bir diğer vazgeçilmezi ise “Ya Çok Seversen” olacak.

Yaz güneşi Kanal D ile daha da güzel parlıyor… Bu yaz Kanal D’deyiz….

Yapımcılığını Ay Yapım, yönetmenliğini ise Ali Bilgin’in üstlendiği “Ya Çok Seversen” in başrollerini Kerem Bürsin ve Hafzanur Sancaktutan paylaşacak. Leyla ve Ateş’in hikayesi izleyicinin kalbini ısıtacak.

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Kanal D’nin yayınlanan her bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizisi Veda Mektubu, sürükleyici hikayesi ile yine seyircinin tercihi olmaya devam edecek.

Yaz güneşi Kanal D ile daha da güzel parlıyor… Bu yaz Kanal D’deyiz….

Yazın tüm heyecanı yine Magazin D Yaz’da yaşanacak. Chloe Loughnan sunumuyla ekrana gelecek olan Magazin D Yaz’da, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme’den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak.

Yaz güneşi Kanal D ile daha da güzel parlıyor… Bu yaz Kanal D’deyiz….

Kanal D bu yaz da izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

 

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#Kanal D#Dönence#Ya Çok Seversen

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