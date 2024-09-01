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Yayınlanması engellenen videoyu anlattı...

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Sibel Semerci
Yayınlanması engellenen videoyu anlattı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 01:33

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

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 Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler de yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar’ı sorumlu tuttu. Özcan Deniz ise bir video yayınlayacağını söyledi ama bir süre sonra vazgeçti. En küçük kız kardeşi Sibel Semerci ise video hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı: “Küçük ablam birliktelik yaşamış olduğu kişi ile birlikte tüm ailesini silmiştir. Abimin paylaşacağı video sanıldığı gibi şantaj videosu değildi. Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine veda videosuydu. Diziyi bırakacaktı, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı. Size ‘elveda’ dediği bir videoydu aslında.”

Yayınlanması engellenen videoyu anlattı...

Sibel Semerci ile annesi Kadriye Deniz
Semerci, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hakkında “Son derece kibar ve nazik biridir” dedi.

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Sibel Semerci

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