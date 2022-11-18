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Yayına geç başlamıştı... Müge Anlı nedenini açıkladı

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#Müge Anlı#Lokum#Atv
Yayına geç başlamıştı... Müge Anlı nedenini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 11:01

Gazeteci Müge Anlı, evde köpeğiyle oynadığı sırada kaza geçirdi. Dudağından yaralanan Anlı'ya dikiş atıldı.

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Kendi adını taşıyan programının canlı yayınına geç kalan Müge Anlı, seyircilere açıklama yaptı

"Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

Yayına geç başlamıştı... Müge Anlı nedenini açıkladı

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#Müge Anlı#Lokum#Atv

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