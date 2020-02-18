Yayın günü değişti: Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 22 Şubat Cıumartesi akşamı yeni gününde sevenlerinin karşısına 34. bölümü ile çıkacak. Yeni bölüm öncesi ekranlara gelen Afili Aşk'ın bu haftaki bölüm fragmanında Kerem'in ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yaşaması heyecanlandırıcı gelişmeler arasında. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf, Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir. Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir. Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar. Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır?