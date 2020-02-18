Yayın günü değişti: Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın günü cumartesiye alınan sevilen dizinin yeni bölümle ilgili ipuçlarını verdiği fragmanda, elleri silahlı adamlardan kaçmaya çalışan Ayşe ve Kerem'in akıbeti merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Ayşe ve Kerem kurtulacak mı? İşte, Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümün özeti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 22 Şubat Cıumartesi akşamı yeni gününde sevenlerinin karşısına 34. bölümü ile çıkacak. Yeni bölüm öncesi ekranlara gelen Afili Aşk'ın bu haftaki bölüm fragmanında Kerem'in ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yaşaması heyecanlandırıcı gelişmeler arasında. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf, Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir. Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir. Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar. Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle