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Yavuz Seçkin: Ben canlı şahidiyim! Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı?

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#Gülse Birsel#Vural Çelik#Avrupa Yakası
Yavuz Seçkin: Ben canlı şahidiyim Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:36

Avrupa Yakası'nın oyuncularından Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananları ilk kez anlattı.

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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakterini canlandıran oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Çelik’in vefatının ardından dizinin senaristi Gülse Birsel’in sosyal medyada yaptığı paylaşım ve cenazeye katılmaması, eleştirilerin odağı oldu.

Yavuz Seçkin: Ben canlı şahidiyim Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı


GÜLSE İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM
Vural Çelik’in Avrupa Yakası'ndaki rol arkadaşı Yavuz Seçkin, Aramızda Kalmasın programında Çelik ile Gülse Birsel arasında yaşananları ilk kez anlattı:

-Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içinde yalnızlığı vardı. Beni aradı ve 'Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum’da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü ve Vural’ı çok iyi ağırladı...

Yavuz Seçkin: Ben canlı şahidiyim Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında ne yaşandı

-Vural’ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla ya da karakterle ilgili. Gülse de sıcak davrandı. Ben canlı şahidim. ‘Elimizden geleni yaparız, yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin, seni seviyoruz’ dedi. Ancak Vural inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama kafasındaki düşünceyi değiştirmedi ve diziden ayrıldı. Peker Açıkalın da gitti mesela. Ama Gülse, bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi...

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#Gülse Birsel#Vural Çelik#Avrupa Yakası

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