Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yavuz Bingöl'ün hayatı ile ilgili merak edilenler

Yavuz Bingöl'ün hayatı ve biyografisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan usta isim şarkıları ile ekran başındakilerden beğeni topladı. 1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile “Umuda Ezgi” grubunu kurarak protest müzikle kariyerine adım atan Bingöl, Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler verdi. Oyunculuk hayatında da başarılar yakalayan usta sanatçı Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş’ta ve Keşanlı Ali Destanı’nda başrol oynadı.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kars/Sarıkamış’lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış 'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı’dır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda yaptı. Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi.

1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir’e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983’te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı.1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra İzmir’e döndü ve aynı yıl evlendi. Bu evliliğinden “Türkü Sinem” adında bir kızı oldu. 1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile “Umuda Ezgi” grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini yaptı, onbeşe yakın beste yaptı.

1995’te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Herşey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi.

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı. 1998 yılında ‘Cumhuriyet’ filminde rol aldı. Üç Maymun filmi de dahil olmak üzere pek çok sinema filminde rol aldı. Üç Maymun'’daki rolü ile 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday oldu. 72. Koğuş filminde başrol oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığı üstlendi. Tükiye, Macaristan, Hollanda ve İrlanda ortak yapımı Istanbul My Dream (2011) filmindeki rolü ile ile uluslararası bir yapımda deneyim edindi. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.