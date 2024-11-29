Yavuz Bingöl: Bir komplo kurdular

Haberin Devamı

YAVUZ Bingöl, gazeteci Adem Metan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Peki Sonra’ programına konuk oldu. Türkülerin birleştirici özelliğinden bahseden halk müziğinin usta ismi, farklı görüşlere sahip 8 siyasi liderin dinlediği ortak sanatçı olduğunu söyledi: “Araştırma ve danışmanlık şirketi Konda’nın yaptığı araştırmaya göre 8 liderin dinlediği ortak sanatçı olarak ben varım. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli gibi. Orada birleştirici bir durumum var gibi gözüküyor. Birleştirici yanımın olmasının sebebi türkü söylüyor olmam. Türküler gerçekten bize anneden babadan atadan dededen kalan miraslar.”

Siyasi duruşu nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu ve toplumun bir kesiminin kendisine sırt çevirdiğini öne süren Bingöl “Siz Tayyip Erdoğan ile fotoğraf verdikten sonra hayatınızda değişen ne oldu?” sorusuna yanıt verdi:

O DÖNEMİ İYİ YÖNETEMEDİM

“Çok şey değişti. Halkın oylarını almış, bu kadar seçim kazanmış Cumhurbaşkanı ile yan yana gelip bir türkü söylemenin bu kadar büyük olaylara neden olduğunu anlamadım. Sosyal medyada tehditlere, hakaretlere maruz kaldım. Ben o dönemi iyi yönetemedim. Fazla duygusal oldum, içime kapandım. Sonra inatçı kişiliğim mi bilmiyorum ‘Kardeşim ben böyle değilim’ çırpınışına düştüm. Söylediklerimin yanlış anlaşıldığını ifade etmek için çok uğraştım. Beni bir anda AK Partili ve sarayın yalaka sanatçısı haline düşürdüler. Ya bu kadar güzel saygın, kaliteli işler yapmış, bu işin mutfağından gelmiş bir ozan çocuğu olarak bir insanın böyle bir duruma düşürülmesini içime yediremedim. Dedim ki yani zaten sevgim, saygım var tabii sonsuza kadar da olacak. Orayla ilişkilerimi daha somut hale getirdim ve yakınlaştım.”

BANA KOMPLO KURDULAR

Bingöl, dostlarının kendisine sahip çıkmadığını dile getirdi: “Kendi kültürümün ne sanatçısı, ne bir lideri bana sahip çıktı. Katılmadığım, yol yürümediğim başka bir dünya görüşü olan insanlar bana sahip çıktılar. Çok zor dönemler yaşadım. Şöyle bir muamele yaptılar bana: Yavuz Bingöl bir gece yattı, sabah AK Partili olarak uyandı. Böyle bir şey yok. Bunu bilerek yaptılar bana. Bir komplo kurdular. Bir asker çocuğu olduğum için devletin cumhurbaşkanlığı kurumuna çok saygı, sevgi besleyen birisiyim. Sadece Cumhurbaşkanımızın resepsiyonuna gitmedim ki. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Süleyman Demirel’e de gittim. Nedense ilk kez bu kadar kutuplaşma oldu. Sanatçılara burada çok iş düşüyor. Benimle yan yana gelip bir sahne yapsalar buradaki gerginlik azalır. Bu kutuplaşmayı sanatçılar yok eder siyasetçiler değil.”

Haberin Devamı

HAYATIMIN EN FAKİR DÖNEMİNİ YAŞADIM

Haberin Devamı

Yavuz Bingöl, AK Parti döneminde maddi olarak desteklendiği iddiaları hakkında konuştu: “En fakir dönemimi yaşadım son 10 yıl. Yılda 100’e yakın konser yapardım ve dizi teklifleri gelirdi. Birçok dizide başrol oynadım, hepsi bir anda koptu gitti. Manevi tarafı daha korkunç ama maddi olarak da çöktüm. Para ile ilişkisi olan bir insan değilim. 30 yılda kazandığım parayı tutsaydım 100 milyon dolara yakın param olurdu. Sol elden girer, sağ elden gider para bende.”





BENİMLE FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEYENLER VAR

Siyasi olaylar nedeniyle birçok sanatçının kendisiyle bir araya gelmek istemediğini belirten Yavuz Bingöl, “Edip (Akbayram) Abi’yi çok özlüyorum, çok severim. Onur Akın’ı özlüyorum. Çok eski arkadaşız. Bazen denk geliyoruz, sarılıyoruz. Rahmetli Hasan Saltık abinin cenazesinde sarılmıştım. Leman (Sam) Abla’yı özlüyorum. Şevval’i (Sam) çok severim. Onunla da cenazede karşılaşmıştık. Benimle ilişkisini kesen çok var. Fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var. Çok üzücü bir şey. Fotoğraf çektirip Instagram’da paylaşmıyor. Özlediğim çok var” diye konuştu.