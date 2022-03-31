Yavuz BilgÃ¶l: YargÄ±yÄ± tek geÃ§erim

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GÃ¶ktÃ¼rk'te hizmete baÅŸlayan Meat Taste adlÄ± restoranÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan Yavuz BingÃ¶l, muhabirlerin "SevdiÄŸiniz projeler var mÄ±?"Â sorusuna "YargÄ±'yÄ± tek geÃ§erim. YakÄ±ndan takip ediyorum. Kaan'Ä± Ã§ok eski tanÄ±rÄ±m, hanÄ±mefendi de Ã§ok gÃ¼zel oynuyor ama ben SavcÄ± Pars'Ä±n hastasÄ±yÄ±m ya. Pars savcÄ± yerinde ve gÃ¼zel oynuyor. OyunculuÄŸunu Ã§ok beÄŸeniyorum" diye yanÄ±t verdi.



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Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, Farah Zeynep Abdullah'Ä±n baÅŸrolÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± Bergen filmini eleÅŸtirmiÅŸ, "Bir ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± oynayabilirsiniz ama onun ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ± onun gibi asla sÃ¶ylemezsiniz" demiÅŸti. MÃ¼zisyenlikten sonra sinemaya aÄŸÄ±rlÄ±k veren ve yÃ¶netmenlik yapan Ã–zcan Deniz ise bir zamanlar yakÄ±n dostu olduÄŸu KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'eÂ "YeÅŸilÃ§am dÃ¶nemi kapandÄ±" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.Â Bergen'i henÃ¼z izlemediÄŸini sÃ¶yleyen Yavuz BingÃ¶l, "Gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡ok merak ediyorum. MÃ¼slÃ¼m'Ã¼ izlediÄŸimde ben Ã¶yle hissetmedim, TimuÃ§in iyi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu birazda yetenek meselesi, aynÄ± tonda aynÄ± tarzda sÃ¶ylemesi gerekmiyor. Biraz ÅŸarkÄ± sÃ¶yleme yeteneÄŸi varsa yapabilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zeynep, TÃ¼rkiye'nin en iyi oyuncularÄ±ndandÄ±r. AfiÅŸini falan Ã§ok beÄŸendim. Merak ediyorum mutlaka izlemeye gideceÄŸim" diye konuÅŸtu.

EVLÄ°LÄ°K KISMET Ä°ÅžÄ°



Kendisi gibi oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± olan Ã–ykÃ¼ GÃ¼rman'dan 2016 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan Yavuz BingÃ¶l, bir sÃ¼redir aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± NilÅŸah AÄŸaoÄŸlu ile beraberliÄŸi sorulunca, "Her ÅŸey yolunda gÃ¼zel gidiyor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Muhabirlerin kendisine yeniden evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r mÃ¼sÃ¼nÃ¼z? sorusunu sormasÄ±na. BingÃ¶l, "Allah kÄ±smet ederse olur. Evet iyi giden bir iliÅŸkim var, iyi gidiyor" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi

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Â Yavuz BingÃ¶l, yakÄ±n dostu Berat Saral'a baÅŸarÄ±lar diledi.Â