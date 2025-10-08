Yatları, katları, milyonları var... İstese helikopterle bile gezer.. Ünlü oyuncu metroda oturacak yer bile bulamadı!

Haberin Devamı

Elbette yıllarını verip alın teri dökerek kazandıkları servetlerin de keyfini sürer bu ünlüler... Özellikle de genç kuşak ünlülerin bir yerden bir yere giderken kullandığı lüks jetlerde çekilen sosyal medya pozlarını bilirsiniz....

Ama paraya para demeyen bu ünlüler, her zaman öyle lüks araçlarla seyahat etmez... Bazılarını büyük kentlerde toplu taşımada özellikle de metroda görmek mümkün.

METRODA AYAKTA SEYAHAT ETTİ

İşte Hollywood'un emektar yıldızlarından Tom Hanks da bunun yeni bir örneğini sergiledi. 69 yaşındaki Oscar ödüllü Hanks, önceki gün New York metrosunda görüntülendi.

Üzerinde günlük kıyafetleri bulunan Hanks, bir de sırt çantası taşıyordu. Başına beyzbol şapkası takan Hanks, gözlüklerini eksik etmedi.

Ünlü oyuncu, belki tanınmadan rahatça seyahat edebilmek için belki de herhangi bir virüs kapmamak için bir de maske kullanıyordu.

Daha önce de zaman zaman metroda görüntülenen Tom Hanks, metroda oturacak yer olmadığı için ayakta seyahat etti. Metrodan indikten sonra da bir kahve alıp yakınlardaki parkta oturdu.

Tom Hanks'i, metrodaki seyahati sırasında bazı yolcular tanımasa da onun kim olduğunu anlayanlar hemen cep telefonlarını kapıp fotoğraflarını çekti.

Aslına bakılırsa Hollywood'un milyon dolar sahibi ünlüleri zaman zaman metroda seyahat etmeyi tercih ediyor. Ama yine de onların toplu taşıma aracında görülmesi hayranlarının ilgisini çekiyor.

Üzerinde günlük kıyafetleri olan Tom Hanks, yüzüne bir de maske taktı. Metrodaki bazı kişiler onu tanımasa da tanıyanlar hemen cep telefonu kameralarıyla oyuncuyu görüntüledi.





Hanks, metrodan indikten sonra bir kahve aldı ve yakınlardaki parkta oturdu.

400 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Böyle zaman zaman metroda seyahat etse de aslında Hanks'in ekonomik durumu hiç de hafife alınacak türden değil kısacası.

Hollywood'un yaşayan efsane yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Tom Hanks'in tam 400 milyon dolarlık serveti var. Bunun yanı sıra geniş bir emlak portföyünün de sahibi ünlü oyuncu.

İkinci karısı Rita Wilson ile mutlu bir hayat sürdüren Hanks, Pacific Pelisades gibi ünlülerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede milyonluk bir malikaneye sahip.

Bunun yanı sıra Malibu'da bir yazlık evi, Idaho'da kimi zaman tatile çıktığında gidip kaldığı başka bir evi ve bir de kendi zevkine göre içini yeniden tasarlayıp lüks bir yaşam alanına çevirdiği karavanı var.

Tom Hanks ile Rita Wilson, Yunanistan'ın Antiparos adasında bir mülke sahip. Ünlü çift, 2004 yılında satın aldıkları araziye hayallerindeki yazlık evi yaptırdı.





BİR KENTİ YUTAN ALEVLERDEN ONUN MALİKANESİ MUCİZE ESERİ KURTULDU

Bu arada meraklıları zaten unutmamıştır ama bir de biz hatırlatalım... Bu yılın başında birçok ünlünün evini yakıp kül eden Los Angeles yangınında Hanks'in malikanesi mucize eseri alevlerden kurtulmuştu.

Ünlü çiftin, Pacific Pelisades'te bir uçurumun kenarında bulunan 26 milyon dolar değerindeki malikanesi bir mucize eseri, önüne çıkanı yok eden alevlerden kurtuldu.

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın, dört yatak odası, beş banyosu, yüzme havuzu, spor salonu ve bütün ünlü evlerinde bulunan konfora sahip olan bembeyaz malikanesi, hemen yakınındaki evler yandığı halde sapasağlam kaldı.

Diğer yandan Hanks ile Wilson'ın evinin hemen üst kısmında bulunan bir başka konutun ise yandığı ve hatta üzerinden dumanlar tüttüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Tom Hanks ile Rita Wilson'ın malikanesinin sokakların bile yanıp küle döndüğü bu kadar büyük bir yangından kurtulması ise büyük bir mucize olarak nitelendiriliyor.