Yatak odasının kapısı kapanınca evlilik de sona erdi… ‘Her şey zaten üç yıl önce bitmişti!'

Nicole Kidman ve Keith Urban ayrılığı hem magazin dünyasını hem de onların çok mutlu bir evliliği olduğunu düşünen hayranlarını şaşkına çevirmiş durumda.

İkilinin 19 yıllık evliliklerini bitirdikleri hafta başında ortaya çıkmış, hemen ardından da Nicole Kidman’ın boşanma davasını açmak için mahkemeye koştuğu haberi gelmişti.

ŞOKE EDEN AYRILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR: HER ŞEY 3 YIL ÖNCE BİTMİŞ

Bu ayrılık bir anda yaşanmış gibi görünse de önce ünlü çiftin aslında yaz başından beri ayrı yaşadığı sonra da evliliklerinin zaten üç yıl önce çoktan bittiği iddia edildi.

Hatta arkadaşlarının Nicole Kidman ve Keith Urban’ı “aynı limandan kalkan ve birbirlerinin yanından geçip giden iki gemiye” benzettikleri söyleniyor.

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve 57 yaşındaki ünlü şarkıcı, 19 yıldır evli olmalarına rağmen, Kidman'ın art arda rol aldığı film ve dizi projeleri ve Urban'ın dünya turu için aylarca yollarda olması nedeniyle zaten çok görüşemedikleri konuşuluyordu.

Zaten çoktandır bir arada vakit geçirmekte zorlanan eşler 3 yıldır sanki ayrıymış gibi yaşıyor ancak dışarıya karşı birlik ve beraberlik gösterisi yapıyordu.

ÇOK UĞRAŞTI AMA EVLİLİĞİNİ KURTARAMADI

En sonunda kapıdan çıkıp giden Keith Urban oldu… Ünlü şarkıcının evliliğini 6 ay önce bitirdiği ve evden ayrıldığı, çiftin yaz aylarını da ayrı geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Nicole Kidman yine de evliliğini kurtarmak için uğraşmış, yıllar yılı Keith Urban’ın uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edip onu bu beladan kurtardıktan sonra işlerin bu noktaya geleceğini ve terk edileceğini hiç düşünmemişti…

Keith Urban da sürekli olarak alkol ve uyuşturucu batağına yeniden düşeceğinden korkuyor, bunu da sık sık dile getiriyordu. Ünlü şarkıcı 2022’deki turnesi sırasında "Eğer o yöne geri dönersem evliliğimin sonu olacağını biliyorum, bundan kesinlikle şüphem yok. Beni bir daha affetmez, bunu kesinlikle biliyorum” itirafında bulunmuştu.

Arkadaşları, Nicole Kidman'ın bu sorumluluktan derinden etkilendiğini söyledi ve "Nicole, Keith'in içki içmesinden sürekli endişe duyuyor ve ona göz kulak olma ihtiyacı hissediyordu. İyi niyetliydi ama baskı ikisi için de zorlaştı” yorumunu yaptı.

"Keith turnedeyken ve kendisi de yoğun çekimler yaparken, birlikte geçirdikleri zaman neredeyse hiç yoktu. Zamanla, iletişimleri çoğunlukla telefon görüşmeleriyle, eşten ziyade iş arkadaşı gibi oldu."

Ünlü çiftin 20 yıllık aşklarının ve 19 yıllık evliliklerinin sona ermesinin bir diğer nedeninin de artık evliliklerinde karı koca olmamaları, aralarındaki tutkuyu kaybetmiş olmaları olduğu iddia ediliyor.

TUTKUNUN ATEŞİ SÖNDÜ, YATAK ODASININ YOLUNU UNUTTULAR

Zaten yoğun programları nedeniyle sürekli ayrı kalan eski aşıklar yatak odalarının ateşi sönünce birbirlerinden tamamen kopmuşlar.

"Keith ve Nicole neredeyse hiç aynı yerde olmuyorlardı; Keith çekimlerdeydi, Nicole ise turnedeydi. Zamanla ayrı hayatlar yaşamaya başladılar ve yakınlıkları azaldı” şeklinde konuşan kaynaklar ikilinin yatak odalarının kapılarının kapandığını ve bir daha açılmadığını söylüyor…

ARKADAŞ GİBİ OLUNCA BU İŞ YÜRÜR MÜ!

Bir başka kaynak ise meseleyi kızıştıran kişinin Urban olduğunu öne sürdü ve "Keith, ilişkinin geldiği noktadan memnun değildi. Yakınlık artık yoktu ve rutin bir hal almıştı. Sonunda Nicole'e bu şekilde devam edemeyeceğini söyledi” dedi.

Kidman'ın, kocasının evlilikleri hakkındaki açık sözlü değerlendirmesi ve ayrılık karşısında şaşkınlığa uğradığı söyleniyor: "Bu durum onu ​​hazırlıksız yakaladı. Sorunlarını aşmanın her zaman bir yolunu bulduklarına inanıyordu, bu yüzden evliliğin yürümediğini duymak onu şok etti."

Nicole Kidman, 17 ve 14 yaşındaki iki kızıyla kendi evlerinde yaşamaya devam ederken Keith Urban çoktan aynı şehirde bir başka eve taşınmış bile.

BİR DE YENİ AŞK İDDİASI VAR...

Hatta dün akşam ayrılık duyulduktan sonra ilk kez sahneye çıktı ve parmağında artık alyansının olmadığı görüldü…

Tüm bu dedikodular bir yana Keith Urban’ın çoktan yoluna devam ettiği ve 25 yaşındaki gitaristiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları da bitmek bilmiyor…