'Yatağımdan koparıp zorla götürdüler'... Taciz kurbanlarının sesi oldu

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Bugün evli ve iki çocuk annesi olan Hilton, geçen yıl hayatının en büyük sırrını itiraf etmişti. 42 yaşındaki Hilton, tedavi için gönderildiği bir yatılı merkezde görevliler tarafından tacize uğradığını anlatmıştı.

İşte o itirafından sonra da kolları sıvadı ve tıpkı kendisi gibi bu türden dehşet verici bir olayın kurbanı olan çocukların sesi olmaya karar verdi.

Carter Reum ile mutlu bir evliliği olan Paris Hilton, ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu.

EVDEKİ SICAK YATAĞINDAN KOPARILIP MERKEZE GÖNDERİLDİ

Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı.

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Bu döneme ilişkin Hilton, "Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım." dedi.

Hilton, bu süreçte ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek "Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım, bu komite onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip." diye konuştu.

TACİZ KURBANI ÇOCUKLARIN SESİ OLMAYA KARAR VERDİ

Koruyucu aileye verilen çocukların "çocuk hapishanesi" gibi soğuk tesislerde büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Hilton, bu çocukların maruz kaldıkları muamelenin suç teşkil ettiğini vurguladı.

Hilton, çocukların güvenli aile merkezlerinde büyümeyi hak ettiğini ifade ederek "Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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ANILARINI ANLATTIĞI KİTABINDA SATIRLARA DÖKTÜ

Hilton, yaşadığı bu korkunç olayları anılarını kaleme aldığı kitabında satırlara dökmüştü. Daha kitabı satışa bile çıkmadan yapılan alıntılarla ilk gençlik yıllarında yaşadığı kabus da gözler önüne serilmiş oldu.

Paris: The Memoir adlı kitabına göre çok hızlı bir hayat sürdüren Hilton'u ailesi bu türden bir tedavi merkezine gönderme kararı aldı. Aynı zamanda okul da olan bu kurumun bir özelliği vardı:

Aileler, bir türlü yola gelmeyen asi çocuklarının biraz olsun topluma uyum sağlamayı öğrenmesi için bu okula gönderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eğitim görmesi için Utah'a gönderildi.

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Provo Canyon adlı okulda yaşananlar ise Hilton'un anlattığına göre korkunçtu,. Hilton, henüz reşit bile olmadığı o dönemde tacize uğradığını itiraf etti. Hatta o tacizlerin öncesinde kendilerine uyuşturucu benzeri bir madde verildiğini bu yüzden yarı bilinçsiz halde olduğunu ileri sürdü.

SANKİ KAFAM, BEDENİMDEN AYRILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM

Hilton kitabında o dönemi şu satırlarla anlattı: Bana verilen hapları yuttum ve bir podyum mankeninin kusursuz maskesiyle duvara bakmaya başladım. Bize her ne verdilerse bu benim, kafamın bedenimden ayrılmış gibi hissetmeme neden oldu. Bu beni korkuttu. Bu yüzden kapsülleri yutmadım ve ilk fırsatta tükürmek için alt dudağımın içine sıkıştırdım."

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Hilton, okul personelinin öğrenciler arasında favorileri olduğunu da yazdı kitabında. Genellikle güzel kızları seçtiklerini belirtip ardından da şu satırı ekledi: "Ama bunun güzellikle ilgili olduğunu sanmıyorum."

'ONLAR TOPLUM İÇİNDE ZAYIF KİŞİLERDİ, GÜÇLERİ BİZE YETİYORDU'

Paris Hilton kitabında tüyler ürperten ayrıntılara yer verdi. Buna göre kendisinin de aralarında bulunduğu kız öğrenciler bazen revire götürülüyordu. Orada direnirlerse de şırınga içinde zerk edilen bir maddeyle etkisiz hale getiriliyorlardı. Kendisine böyle bir müdahale yapılmadığını söyleyen Hilton tanık olduğu bir ayrıntıyı da şöyle anlattı: "Bu şırınganın içindeki maddeyi bilmiyorum. Ama enjekte edilen çocukların yere düştüğünü gördüm."

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Paris Hilton, başına gelen bu tacizi uygulayan okul personelini "Bence bunlar dış dünyada zayıf insanlardı. Bizim üzerimizde sahip oldukları gücü kullanan insanlardı.

'UZUN SÜRE ERKEKLERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADIM'

Yazdığına göre Paris Hilton'ın ailesi onu daha sonra yaşaması için Fransa'ya büyükannesinin yanına gönderdi. Bu yaşadıkları yüzünden uzun süre erkeklerle uygun ilişkiler kuramadığını da gizlemedi. Paris Hilton'ın kitabında altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var: "Pedofili hakkında konuşabilmek benim onlarca yılımı aldı. Onu bir çocuk tacizcisi konumuna getirmek kendimi de kurban konumuna getirmekti."

Paris Hilton, Carter Reum ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Phoenix ve London adında biri erkek diğeri kız iki tane çocuğu bulunuyor.