Yasmin Erbil: Barışmaları bu sefer zor

Yasmin Erbil, sosyal medyada gündem olan ayrılığın ardından tarafların konuşma yasağı için protokol imzalanması hakkında, “Bir protokol imzaladılar sanırım evet. Konuşamıyorlar ayrılık ile alakalı diye biliyorum. Bende imzalanmış bir şey yok ama” diyerek kahkaha attı. Erbil, Gülseren Ceylan’la görüşmeye devam edeceğini de söyledi:

“Biz görüşüyoruz, bundan sonra da görüşmem gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.”