Yasmin Erbil: Barışmaları bu sefer zor

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 15:27

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil’in Gülseren Ceylan ile boşanması hakkında konuştu. Erbil, “Ben seviyordum Gülseren’i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun” dedi.

Yasmin Erbil, sosyal medyada gündem olan ayrılığın ardından tarafların konuşma yasağı için protokol imzalanması hakkında, “Bir protokol imzaladılar sanırım evet. Konuşamıyorlar ayrılık ile alakalı diye biliyorum. Bende imzalanmış bir şey yok ama” diyerek kahkaha attı. Erbil, Gülseren Ceylan’la görüşmeye devam edeceğini de söyledi:

Yasmin Erbil: Barışmaları bu sefer zor

“Biz görüşüyoruz, bundan sonra da görüşmem gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.”

