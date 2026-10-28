‘Yaşlı baba olmaktan korkuyorum’ demişti… Doğum yaklaştıkça giyimi kuşamı bile değişti

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Özel hayatındaki mutluluğu da aslında bu diziyle buldu, hep kaçtığı nikah masasına en sonunda oturmayı başardı.

Mad Men dizisinin yıldızı, 55 yaşındaki ünlü oyuncu Jon Hamm, ileri yaşta baba olmaktan "çok korktuğunu" itiraf etmesine rağmen, hamile eşi 38 yaşındaki Anna Osceola ile birlikte hayatının bu yeni sayfasına oldukça hazır görünüyor.

Geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Anna Osceola’yla birlikte lüks bir market zinciri olan Gelson's'ta alışveriş yaparken görülen ünlü oyuncunun giyim kuşamı tam “baba tarzı” olarak yorumlandı.

Hamm, gri baskılı bir tişörtün üzerine giydiği düğmeleri açık bırakılmış kral mavisi bir gömlek-ceket (shacket), daha koyu gri tonlarında şort ve bağcıksız spor ayakkabılarıyla tam bir "baba stili" sergiledi.

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Kombinini yeşil bir beyzbol şapkası ve gözlüklerle tamamlayan Hamm, elleri ceplerinde yürürken objektiflere yansıdı.

Hamileliği belirginleşen Osceola ise beyaz desenli midi bir elbise ve iki bantlı sandaletler tercih etmişti.

Doğal görünümüyle dikkat çeken Osceola, makyajsız yüzünü büyük, kahverengi tasarım bir güneş gözlüğüyle tamamlamıştı.

Jon Hamm, bir süredir eşiyle birlikte Los Angeles sokaklarında sürekli alışveriş yaparken görüntüleniyor ve epeydir de bu yeni “baba stili” giyim tarzını benimsemiş gibi görünüyor.

Usta aktör geçen ay, ünlü talk şovcu Seth Meyers’ın programına konuk olmuş, bebek haberleriyle ilgili sessizliğini bozarak Anna Osceola ile çocuk sahibi olacakları için "hem çok heyecanlı hem de çok korkmuş" hissettiğini söylemişti.

Meyers'ın baba olacağı için heyecanlı olup olmadığını sorması üzerine Hamm, "Hem çok heyecanlıyım hem de çok korkuyorum. Sanırım tam da olması gerektiği gibi hissediyorum," yanıtını verdi.

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İkili daha sonra "ileri yaşta baba olma" konusu üzerine sohbet etti; Hamm, kendisi ile henüz doğmamış çocuğu arasındaki yaş farkına esprili bir dille değindi.

Hamm bu korkusu hakkında şaka da yaparak "Çocuğunuz 70 yaşına geldiğinde, 'Başardım!' diyeceksiniz. Tabii ben o sırada 152 yaşında olacağım!" ifadelerini kullandı.

Çiftin bebek haberi, daha önce "mutlaka çocuk sahibi olmama gerek yok" diyerek babalık konusundaki fikirlerini açıkça dile getirmiş olan oyuncu için sürpriz bir gelişme oldu.

Hamm, 2008 yılında, uzun süreli partneri Jennifer Westfeldt ile birlikte olduğu dönemde The Guardian'a şunları söylemişti: "Mutlaka çocuk sahibi olmak istemiyorum. Pek çok arkadaşımızın çocuğu oluyor ama bunun bana göre olup olmadığını bilmiyorum."

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Mad Men’in setinde tanışan Hamm ve Osceola, 2022 yılında kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdiler; ayrıca Confess, Fletch adlı suç-komedi filminde de birlikte rol aldılar.

Şubat 2023'te nişanlanan çift aynı yıl içinde evlendi.

Ünlü oyuncu daha önce, 1997'de başlayan ve yaklaşık yirmi yıl süren bir ilişkinin ardından 2015 yılında ayrıldığı Westfeldt ile birlikteydi.

Hamm, Osceola ile ilk kez 2015 yılında, Osceola'nın Mad Men dizisinde resepsiyonist rolüyle bir bölümde yer aldığı sırada tanıştı. Sadece birkaç ay sonra Hamm ve Westfeldt, uzun süreli ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdular.

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Joh Hamm ve Anna Osceola ilk kez 2017’de birlikte görüldü; 2020'de ise ikilinin sevgili oldukları doğrulandı.

Mad Men dizisi, Hamm'in hayatını pek çok açıdan değiştirdi. Dizi, onu sadece ilgi odağı haline getirip kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki eşini de hayatına dahil etti.

2010 yılında, henüz Westfeldt ile birlikteyken Hamm, kendisinin de kız arkadaşının da evlenmeye hiç niyetleri olmadığını ilk kez dile getirmiş ve "Bende evlilik dürtüsü yok; ayrıca ikimizin de ailelerinde evlilik konusunda çok iyi örnekler bulunmuyor" demişti.

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Ünlü oyuncu Anna Osceola hayatına girdikten sonra her şeyin değiştiğini söyledi ve evlendikten sonra "Her şey harika gidiyor. Umarım çocuklarımız da olur. 53 yaşında olduğumun farkındayım; yani 'yaşlı baba' olacağım ama yapacak bir şey yok. Belki de iyi bir şeydir. Göreceğiz" dedi.