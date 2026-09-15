Yaşlarının toplamı 232 ediyor... Efsane güzeller sahnede

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Artık hayatta olmayanlar için bir anma, biraz hüzün ve çokça da geçmişe özlem. Ama bazı anlarda da zamana nasıl meydan okunduğuna dair bir gösteri.

İşte dün gece yapılan Emmy Ödülleri töreni de böyle bir ana sahne oldu.

Bir zamanların efsane dizilerinden biri olan Charlie'nin Melekleri'nin (Charlie's Angels) üç yıldızı bir araya geldi ve yaşı tutan seyirciyi bundan yıllar öncesine götürdü.

Bir dönem ekranlara damgasını vuran bu ünlü dizi ilk olarak 22 Eylül 1976 günü yayın hayatına başlamıştı.

Sonrasında farklı oyuncularla sinemaya da uyarlanan dizinin 50'nci yılı nedeniyle de Emmy gecesinde özel bir bölüm ayrıldı.

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İşte o bölümde Charlie'nin Melekleri'nde başından sonuna kadar rol alan Jaclyn Smith, birkaç sezon sonra yapımdan ayrılan Kate Jackson ve kadroya sonradan katılan Cheryl Ladd bir araya geldi.

Dizinin üç yıldızının yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi de belli bir yaş grubundaki seyirciyi duygulandırdı.

80 yaşındaki Jaclyn Smith, 77 yaşındaki Kate Jackson ve 75 yaşındaki Cheryl Ladd, görüntülerinde estetik müdahaleler olsa da zamana nasıl meydan okuduklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu böylece.

Ünlü dizinin 50'nci yılı nedeniyle üç yıldız bir araya geldi.

Charlie'nin Melekleri 'nin üç yıldızının görüntüsü sosyal medyada da olay oldu. Birçok kişi yaşlarının toplamı 232 olsa da yine de Smith, Jackson ve Ladd'in kendilerine ne kadar iyi baktıklarını savundu.

Bu arada dizinin ilk kadrosunda yer alan ancak 2009 yılında 62 yaşında kansere yenik düşen Farah Fawcett da hatırlandı.