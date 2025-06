Yaşlanmayan tek yanı sigortalattığı bacakları: 'Efsane güzellik' terlikleriyle sokakta

Haberin Devamı

İşte geçtiğimiz gün sokakta görüntülenen ünlü oyuncu da bunlardan biri...

Sahip olduğu güzelliği ve özellikle de sigortalattığı kusursuz bacaklarıyla bir kuşağın hafızasına yer eden bu ünlü oyuncu da gösterdiği bütün direnişe rağmen akıp giden yıllardan nasibini aldı.

Ama gerçeği söylemek gerekirse yine de yaşına göre gayet iyi görünüyor.

BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Bu anlattığımız oyuncu yıllar önce rol aldığı Duke of Hazzard adlı diziyle tanınan Catherine Bach.

Bugün 71 yaşında olan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Genellikle siyah taytıyla objektiflere yakalanan oyuncunun üzerinde bu kez kot pantolonu ve üzerinde tişörtü vardı.

Elinde, üzeri motiflerle süslü kazağı bulunan oyuncuyla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise ayağındaki rahat terlikleri oldu.

Catherine Bach, kendisini görüntüleyen paparazzi ordusuyla hiç konuşmadan otomobiline bindi ve yoluna devam etti.

Catherine Bach, artık 71 yaşına geldi... Her ne kadar birçok yaşıtından daha iyi görünüyor olsa da yine de yılların izlerini taşıyor.





Ünlü oyuncunun ayağına giydiği rahat terlikleri de dikkatlerden kaçmadı.





HERKES ONU 'ŞORTLU KADIN' OLARAK TANIMIŞTI

Catherine Bach, ilk bölümü bundan tam 46 yıl önce yayınlanan Duke of Hazzard adlı diziyle şöhreti bulmuştu.

Hatta o dizide giydiği kısacık şortları sayesinde daha da dikkat çekti. Daha da ötesinde o kısa şortlar moda oldu ve hala fiziksel görüntüsüne güvenenler tarafından giyiliyor. Adı da diziden geliyor: Daisy Duke!

Belki TV tarihine meraklı olmayan genç kuşaklar Catherine Bach'ı çok tanımaz ama bugün ünlü ya da ünsüz birçok kadının giydiği kısacık şortları bilir.

Bach henüz gençlik döneminde kamera karşısına geçtiği The Dukes of Hazzard adlı dizide Daisy Duke adlı karakteri canlandırdı.

Dizi çok izlendi izlenmesine ama Bach'ın canlandırdığı karakter yapımın kendisinin de önüne geçti.

BACAKLARINI İ MİLYON DOLARA SİGORTALATTI

Catherine Bach'ın o dizide canlandırdığı Daisy Duke karakteri, kendisine uygun kot şortlar giyiyordu. Bach'ı bir anda büyük bir şöhret getiren bu karakter aynı zamanda genç kadınlar arasında bu türden kot şort modasını da yarattı.

Catherine Bach, ilk bölümü 42 yıl önce yayınlanan o dizide bu giyimiyle öylesine büyük sükse yaptı ki bacaklarını da o yıllarda çok büyük bir miktar kabul edilen 1 milyon dolara sigortalattı.

Bunun nedenini de bir röportajında şöyle anlattı Catherine Bach: "Çünkü o dönemde aslında yapmamam gereken şeyler yapıyordum. Mesela kayak yapıyordum... Bu yüzden de bacaklarımın sigortalanması gerekiyordu."

EN SON 2005 YILINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

The Dukes of Hazzard'ın yayın hayatına son vermesinin ardından Bach, aralarında Street Justice, Driving Force, Masters of Menace'ın da bulunduğu birçok yapımda rol aldı.

Ama yine de akıllarda Daisy Duke karakteriyle kalan Bach, son olarak 2015 yılında Book of Fire adlı yapımda rol aldı.

Bu arada ünlü bir firma için mücevher tasarımı da yaptı.

İlk evliliğini 1976 yılında David Shaw ile yapan Catherine Bach, iki yıl sonra boşandı. 1990 yılında da avukat Peter Lopez ile evlendi. Bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Fakat Catherine Bach, aradığı huzuru bulduğu kocasını 2010 yılında kaybetti.

Catherine Bach'a şöhret getiren Dukes of Hazzard, 1979 ile 85 yılları arasında yayınlandı. Dizi sonradan 2005 yılında yeniden çekildi. Bu kez Daisy Duke karakterini Jessica Simpson canlandırdı.