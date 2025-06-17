YaÅŸlandÄ±m diye beni kenara ittiler demiÅŸti... YÄ±llara direnmek iÃ§in saÃ§Ä±nÄ± kendi boyadÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu ne hallere dÃ¼ÅŸtÃ¼

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Bir dÃ¶nem, Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Magnum P.I adlÄ± diziyle tanÄ±nan Tom Selleck bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri.

Bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda 80 yaÅŸÄ±na giren Selleck'in son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r en bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ± rol aldÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods dizisinin sona ermiÅŸ olmasÄ±...

Daha dizi iÃ§in final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana her fÄ±rsatta bu durumdan ne kadar Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu lafÄ±nÄ± sakÄ±nmadan ifade ediyor Selleck.

Hatta bu yÃ¼zden yeni yaÅŸÄ±na bile boynu bÃ¼kÃ¼k bir ÅŸekilde girdi.. Ãœstelik yanÄ±nda bÃ¼tÃ¼n ailesi ve dostlarÄ± olduÄŸu halde.

'YAÅžLANDIM DÄ°YE BENÄ° ZORLA EMEKLÄ° ETTÄ°LER'

Selleck, dizinin final kararÄ±yla ilgili verdiÄŸi rÃ¶portajlardan birinde yaÅŸÄ± artÄ±k ilerlediÄŸi iÃ§in bir kenara itildiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼... "YaÅŸlandÄ±m diye beni emekli ettiler" diyen Tom Selleck, "EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸamazsam yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±m Ã§iftliÄŸimi de satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" diyerek endiÅŸesini de dile getirmiÅŸti.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa dostlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Selleck bundan bÃ¶yle hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmasa bile hayatÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel idare edebilir.

Ama o yaÅŸlÄ± ve emekli bir oyuncu olarak kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmek istemiyor...GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re asÄ±l sorun da bu zaten.

Bu durumu kanÄ±tlayan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ de geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi Tom Selleck. 80 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, kendisi kadar Ã¼nlÃ¼ beyaz kamyonetiyle San Fernando Vadisi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi...

Bu yÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yine hamburgerciye gitti Selleck.

SAÃ‡INI KENDÄ° BOYAMIÅž AMA BÄ°R DE HATA YAPMIÅž

Otomobilinden inmeden sipariÅŸini verdi ve hamburgerini de ÅŸofÃ¶r koltuÄŸunda yedi. Ä°ÅŸte o anlarda da Selleck'in yÄ±llara direnme konusunda ne kadar kararlÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼...

ÃœnlÃ¼ oyuncu artÄ±k tamamen griye dÃ¶nÃ¼ÅŸen saÃ§larÄ±nÄ± boyamÄ±ÅŸtÄ±...

Belki de genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki saÃ§ rengini yeniden kullanarak kendine gÃ¼venini yeniden kazanmak istedi... Ama belli ki saÃ§Ä±nÄ± kendisi boyamÄ±ÅŸtÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÃ§Ä± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± renk kulaÄŸÄ±na da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Bu arada sakallarÄ±nÄ±n ve bÄ±yÄ±klarÄ±nÄ±n ise gri bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Tom Selleck dizide oynarken de saÃ§Ä±nÄ± boyatÄ±yordu... Ama o dÃ¶nemde bunu iÅŸin ustalarÄ± yapÄ±yordu... Bu kez gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kendisi boyadÄ± ve sonuÃ§ pek de iyi olmadÄ±.

EN GÃœVENDÄ°ÄžÄ° MESLEKTAÅžI ONA SIRTINI DÃ–NDÃœ

Blue Bloods'Ä±n bitmesinden sonra da durup oturmak yerine yeni proje arayÄ±ÅŸlarÄ±na girdi. Bir sÃ¼redir bazÄ± projelerde rol almak iÃ§in anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor aslÄ±nda.

DiÄŸer yanda emektar oyuncunun kalbini kÄ±ran ve ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ gibi hissetmesine neden olan baÅŸka bir geliÅŸme de yaÅŸandÄ±.

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Gelin, geÃ§en yÄ±ldan bu yana "Dizimiz izleniyordu, yayÄ±ndan kaldÄ±rmak aptalcaydÄ± ve bÃ¼yÃ¼k hÃ¼srana uÄŸradÄ±m" diyerek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ esirgemeyen Selleck'in yaÅŸadÄ±klarÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Selleck ile ilgili olarak ortada dolaÅŸan yeni sÃ¶ylentilere gÃ¶re oyuncu, California'daki Ã§iftliÄŸinde sakin bir hayat sÃ¼rmek yerine yeniden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yordu

KENDÄ°NÄ° Ä°HANETE UÄžRAMIÅž HÄ°SSEDÄ°YOR

Hele Blue Bloods'Ä±n devamÄ± niteliÄŸindeki Boston Blue dizisinin Ã§ekileceÄŸini Ã¶ÄŸrendikten sonra bu sabÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha da arttÄ±.

Ama aynÄ± konuda kalbini Ã§ok kÄ±ran bir geliÅŸme de oldu. Bunun sonucu olarak Selleck, kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hissediyor ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

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Selleck'in Blue Bloods dizisinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Donnie Wahlberg, Boston Blue adlÄ± yapÄ±mda baÅŸrolÃ¼ Ã¼stleniyor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de yÄ±llarca baba ile oÄŸulu canlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tom Selleck'i projeye dahil etmek hatta bunu Ã¶nermek aklÄ±na bile gelmedi.

Zaten sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Selleck'i asÄ±l kÄ±zdÄ±ran ve Ã¼zen de bu.

YAÅžLI KALBÄ° Ã‡OK KIRILDI

Selleck'e gÃ¶re Wahlberg'in Boston Blue dizisinde baÅŸrol Ã¼stleneceÄŸini kendisinden gizlemesi bÃ¼yÃ¼k bir ihanet ve arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n sonu.

Ä°ki oyuncu, Blue Bloods dizisinde baba ve oÄŸulu canlandÄ±rÄ±yordu. Hatta Wahlberg'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o 14 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekten baba ve oÄŸul gibi olmuÅŸlardÄ±.

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Ama 55 yaÅŸÄ±ndaki Wahlberg, yeni dizideki alacaÄŸÄ± paranÄ±n cazibesine kapÄ±lÄ±nca Selleck de kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hissetmeye baÅŸladÄ±.

DiÄŸer yandan Tom Selleck, Blue Bloods dizisinin devamÄ± olan Boston Blue'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla can atÄ±yor.

Hatta yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa boÅŸ oturmanÄ±n kendisini kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼receÄŸine inanÄ±yor.

DiÄŸer yandan son haftalarda ortalarda dolaÅŸan iddialara bakÄ±lÄ±rsa Wahlberg, Selleck'in Boston Blues'un kadrosunda yer almasÄ± iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ama yakÄ±nlarÄ± Selleck'in artÄ±k bunu kabul etmeyeceÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.

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