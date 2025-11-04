'Yaşıtlarımda aradığımı bulamıyorum' dedi... Yine dedesi yaşında biriyle buluştu, bahanesi aynı: Ama biz arkadaşız!

Haberin Devamı

Ama son üç yıldır öyle biri var ki aslında bir oyuncu, model ya da şarkıcı olmadığı halde aşk hayatıyla herkesin gündeminde. Bunun nedeni de seçtiği sevgilileri.

Daha açık bir şekilde söylersek sevgililerini hep dedesi yaşındaki ünlü erkekler arasından seçmesi.

İşte daha 30'lu yaşlarının başındaki bu genç kadın yine benzer bir söylentiyle gündemde. Yine her zaman olduğu gibi hakkındaki aşk söylentilerini de inkar ediyor.

ÜNLÜ OYUNCU ONUN SAYESİNDE 80'İNDEN SONRA BABA OLDU

Bu anlattığımız kişi sinemanın efsane oyuncusu Al Pacino'yu 83 yaşında bir kez daha baba olarak unvanlandıran Noor Alfallah.

Daha 31 yaşında olan Alfallah, bugüne kadar hep kendisinden çok büyük çoğu da dedesi olacak yaşta ünlülerle anıldı.

Al Pacino ile ilişkisinden Roman adında 2 yaşında bir erkek evladı olan Noor Alfallah, ünlü oyuncuyla ilişkisini bitirdi.

Ondan ayrıldıktan sonra da adı hep 69 yaşındaki Bill Maher ile birlikte anıldı. İkili de zaten sık sık gece gezmelerinde birlikte görüntülendi.

YİNE 'ARKADAŞIZ' DEDİ

Bir aşk açıklaması yapmadılar hatta arkadaş olduklarını söylediler. Ama bir kez daha bir partiden çıkışta birlikte görüntülenince elbette yine haklarındaki söylentiler başladı.

Cadılar Bayramı için düzenlenen bir partiye giden ikili, aralarındaki samimiyetle de çok dikkat çekti.

Her ne kadar Noor Alfallah ise Bill Maher, sık sık birlikte görüntülense de genç kadın sürekli olarak aynı cümleyi kurdu: "O harika biri ama biz sadece arkadaşız." Elbette bu kural bu kez de bozulmadı.

Şimdilik Alfallah ile Maher arasında romantik mi yoksa arkadaşlık ilişkisi mi olup olmadığı belli değil. Ama Noor Alfallah, ayrıldığı Al Pacino hakkında da "O benim en iyi arkadaşım" diye konuşmuştu.

HEP YAŞLI ERKEKLERLE ANILDI

Alfallah, Al Pacino ile ilişkisine başlamadan önce Rolling Stones grubunun solisti 82 yaşındaki MicK Jagger ile yakınlaşmıştı... Hatta Jagger'ın şu andaki nişanlısı Melanie Hamrick onun Alfallah ile daha fazla yaklaşmasına fırsat vermeden elinden aldı.

Alfallah, daha önce 95 yaşındaki Clint Eastwood, 53 yaşındaki Eli Roth ile de anıldı.

Aslına bakılırsa Noor Alfallah hep kendisinden çok büyük erkeklerle yaşadığı romantik ilişkilerle konuşuluyor. Bunun nedenini de Vogue Arabia'ya verdiği röportajda anlattı Alfallah…

'BENİM RUHUM YAŞLI'

Orada söylediğine göre "Yanlış kuşağa ait olduğunu ve yanlış zamanda doğduğunu" düşünüyor Alfallah. Kalbinden geçen, daha erken doğmuş olmak ve şu an yakınlaştığı sevgililerinin kuşağında olmak belli ki.

"Benim hep yaşlı bir ruhum olageldi" diye anlattı Alfallah.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "70 yaşında arkadaşlarım var. Kadın ya da erkek, kendi kuşağımın insanları yerine yaşlı insanlarla arkadaşlık yapmayı tercih ederim."

Alfallah "Neden bilmiyorum. Ama sanırım onların bilgeliğini seviyorum, içlerindeki hayat enerjisini seviyorum. Bu bana çekici geliyor" diye konuştu.