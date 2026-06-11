Yaşıtları sadece okula gidip oyun oynuyor… Onun kaderi ise doğduğunda yazıldı: Daha 12 yaşında omuzlarında en ağır yükü taşıyor

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Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022’de hayatını kaybetmesiyle tahtı oğlu Charles’a geçmiş, bu da Charles’ın oğlu Prens William’ı birinci sıradaki taht varisi haline getirmişti.

43 yaşındaki prens kanserle boğuşan babası Charles hayatını kaybedince ya da sağlık sorunları yüzünden tahttan çekilince İngiltere’nin yeni hükümdarı olacak.

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Charles’ın yıllarca beklediği tahta çok geç yaşta çıkmışken bir de kansere yakalanması kraliyet ailesi içindeki dengeleri tepetaklak etmişti.

Babadan oğula daha doğrusu hükümdardan en büyük çocuğuna geçen taht ve taç dünyanın bu en büyük ve ünlü kraliyet ailesinde Charles’tan sonra William’a, ondan sonra da, ilk çocuğu olan, büyük oğlu Prens George’a geçecek.

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13’üncü yaş gününü kutlamasına az bir zaman kalan ve ailenin geleceğini temsil eden küçük George daha doğar doğmaz belli olan kaderini şimdiden yaşıyor.

Ve dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları sadece okula gitmekle mükellefken ve zamanlarını oyun oynayarak geçirirken o kendisini bekleyen “ciddi” geleceğe hazırlanıyor.

Kraliyet kaynaklarının söylediğine göre Prens George, kendisini bekleyen olağanüstü gelecekle giderek daha fazla yüzleşiyor. 12 yaşındaki prens artık İngiliz tahtının ikinci varisi olarak sahip olacağı sorumlulukların, beklentilerin ve kişisel fedakarlıkların çok daha fazla farkında.

43 yaşındaki Prens William ve 44 yaşındaki Galler Prensesi Catherine'in en büyük oğlu, 22 Temmuz'da 13. yaş gününü kutlayacak.

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77 yaşındaki Kral Charles'ın torunu ve Eylül 2022'de 96 yaşında vefat eden merhum Kraliçe II. Elizabeth'in büyük torunu olarak George, Kraliyet Ailesi içinde eşsiz bir yere sahip.

Tarihçiler ve biyografi yazarları, genç prensin gelecekteki rolüne dair anlayışının, Kraliçe'nin ölümünden bu yana önemli ölçüde derinleştiğine inandıklarını söylediler; bu olay, taht sıralamasını yeniden şekillendirdi ve monarşinin gerçeklerini onun için daha net bir şekilde ortaya koydu.

George'un gelecekteki hükümdar ebeveynleri tarafından nasıl yetiştirildiğine aşina olan bir saray kaynağı şunları söyledi: "Kraliçe Elizabeth'in vefatı, George'un kim olduğu ve önünde ne olduğu konusundaki anlayışında derin bir dönüm noktası oldu. Bundan önce, bir gün kral olma fikri uzak ve teorik bir şeydi, kitaplarda ve aile tarihinde tartışılan bir kavramdı, kendi hayatıyla doğrudan ilgili bir şey değildi. Kraliçe Elizabeth’in ölümü, tacın bir nesilden diğerine geçtiği ve bir gün bu sorumlulukların nihayetinde ona düşeceği gerçeğini ortaya koydu."

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"Bu dönem, aile içinde görev, hizmet ve süreklilik hakkında önemli konuşmalara yol açtı. George, doğrudan tahtın varisi olarak doğmanın, bir balkondan kalabalığa el sallamaktan veya büyük devlet törenlerine katılmaktan çok daha fazlası olduğunu anlamaya başladı. Yavaş yavaş, bu rolün muazzam yükümlülükler, ömür boyu sürecek bir inceleme ve kişisel tercihlerden önce kraliyeti ve ülkeyi önceliklendirme taahhüdüyle birlikte geldiğini öğreniyor.”

William ve Kate Middleton ise oğullarına bu bilginin nasıl aktarılacağı konusunda son derece dikkatli davranıyorlar. Öncelikleri her zaman George'un mümkün olduğunca normal ve mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlamak oldu. Onun her an omuzlarında monarşinin ağırlığını hissetmesini istemiyorlar. Bunun yerine, geleceğini aşamalar halinde, yaşına ve olgunluğuna uygun bir şekilde anlamasına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

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Saray kaynakları George’un zeki olduğunu ve sürekli soru sorduğunu söylüyor. Birçok insanın fark ettiğinden çok daha fazlasını anlıyor. Babasının bir gün kral olacağını ve kendisinin de onun ardından tahta geçeceğini biliyor. Ayrıca monarşinin kayıp, taht değişikliği ve değişim gibi büyük yaşam olaylarıyla şekillendiğinin de giderek daha fazla farkında. Bu, sürekli endişelendiği anlamına gelmiyor, ancak aile içindeki ve tarihteki yerinin önemini kavramaya başladığı anlamına geliyor.

George kendi kaderi ve bununla birlikte gelen muazzam görev duygusu hakkında eğitilirken, aynı zamanda 12 yaşındaki herhangi bir çocuğun odaklanması gereken şeylere yani okul, arkadaşlıklar, spor ve çocukluğun tadını çıkarmaya odaklanması için de teşvik ediliyor.

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Ancak yine de George'un bir gün miras alacağı konumun “acı verici derecede” farkında.

Uzmanlar bunun değil bir çocuğunun bir yetişkinin bile katlanması zor bir şey olduğunun altını çiziyor ve küçük prensin anne babası ne kadar uğraşırsa uğraşsın çocukluğunu yaşamasının mümkün olmadığını söylüyor.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra George, Mayıs 2023'te Kral Charles'ın taç giyme töreni de dahil olmak üzere, ailenin kıdemli üyeleriyle birlikte birçok önemli kamu etkinliğinde yer aldı ve ailesini temsil etti.





"George'a taç giyme töreninde bu kadar görünür bir rol verme kararı, o zamanlar birçok insanın fark ettiğinden çok daha önemliydi. Bu sadece onu tarihi bir aile olayına dahil etmek veya kameralar için unutulmaz bir görüntü yaratmakla ilgili değildi. Planlamaya yakın olanlar, bunun onun taht sıralamasındaki yerinin getirdiği ölçeği, sembolizmi ve sorumluluğu anlamasına yardımcı olmak için önemli bir adım olduğunu düşündüler.”